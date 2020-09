ASSE Mercato : Wesley Fofana, le vrai montant attendu par Sainté

Le manager de l’ ASSE, Claude Puel, a beau refuser de vendre Wesley Fofana lors de ce mercato estival, il a déjà un prix auquel il serait prêt à laisser l’Ivoirien quitter les rangs de l’ As Saint-Étienne. Malgré la crise financière commune aux différents clubs de football, le technicien stéphanois a fixé la barre très haute.

ASSE Mercato : Claude Puel a bien fixé un prix

Le dossier Wesley Fofana rythme la fin du mercato de l’ ASSE. Le défenseur central est courtisé par des clubs anglais qui ne cessent de multiplier les offres pour l’avoir. Outre Leicester City et son offre d’une trentaine de millions d’euros, West Ham est venu à la charge avec près de 36 millions d’euros. Malgré cette offre plus que généreuse pour le joueur formé au club, les dirigeants de l' ASSE sont en rang de bataille pour dire non aux avances des formations anglaises. Même s’il se raconte que les patrons du club sont favorables à la vente du jeune défenseur, Claude Puel, le manager général qui a autorité sur le sujet au club, reste ferme sur son refus de vendre son joueur.

AS Saint-Etienne : Quel prix pour le transfert de Wesley Fofana ?

La déclaration d’intention du jeune franco-ivoirien n’y a rien changé. Il a beau clamer son envie de rejoindre Leicester qu’il trouve extraordinaire dans son intention de le recruter, Claude Puel reste sourd aux différentes tentatives. Et pourtant une chose pourrait changer son approche du dossier. En effet, d’après Téléfoot La Chaîne, l’ASSE pourrait bien vendre Wesley Fofana en cas d’offre de 40 à 50 millions d’euros. Pour les Verts, ce montant serait vraiment le prix difficile à refuser dans cette conjoncture. Les clubs anglais, tentés par le jeune défenseur, peuvent-ils monter aussi haut dans leurs propositions ?

Quelle importance pour Fofana en défense de l’ ASSE ?

Il faut remarquer que le jeune Wesley Fofana a eu le temps de mesurer son importance sur le jeu défensif de l’équipe. Avec lui à son poste, l’AS Saint-Étienne gagnait tous ses matchs sans jamais encaisser de but. La défense stéphanoise n’a commencé à prendre l’eau que lorsque ce remplaçant naturel de Loïc Perrin a été retiré du onze Stéphanois par Claude Puel. Le coach de Sainté le sent perturbé par la situation. Il veut sans doute aussi le préserver d’une blessure qui pourrait empêcher sa vente, même avec une offre inespérée.