PSG Mercato : Le point sur les pistes Jorginho et Bakayoko

En quête de renforts, le PSG a des vues sur Jorginho et Tiémoué Bakayoko. À six jours de la fermeture du marché des transferts de l'été, Le Parisien fait des révélations sur le dossier des deux milieux de terrain de Chelsea.

PSG : Pas de contact avec Jorginho, échanges confirmés pour Bakayoko

Le PSG a coché les noms de Jorginho et Tiémoué Bakayoko selon la chaîne Téléfoot. Le club de la capitale souhaite en effet se faire prêter les services de l’un de ses deux joueurs en difficulté à Chelsea, suite au mercato XXL du club londonien. Ce mardi, le quotidien régional révèle les confidences d’un proche de l’international italien sur son avenir. « Jorginho a encore trois ans de contrat [jusqu'en juin 2023, ndlr] et nous n’avons eu aucun contact avec le Paris Saint-Germain », a confié le clan du joueur de 28 ans. Concernant la piste Tiémoué Bakayoko, elle est bel et bien réelle selon le média, car les dirigeants parisiens ont noué des contacts avec le Français. Toutefois, le journal francilien précise que les échanges « n’ont débouché sur aucune avancée à ce jour ». Le PSG qui convoite le natif de Paris depuis sa brillante saison 2016-2017 dans la Principauté serait bien inspiré en concluant son dossier avant le 5 octobre, date de la fermeture du marché estival.

Tiémoué Bakayoko encore sur le départ !

N’ayant pas réussi à s’imposer à Chelsea depuis son transfert au club durant l’été 2017, Tiémoué Bakayoko avait été prêté successivement à l’AC Milan (2018-2019), puis à l’AS Monaco (2019-2020). Nommé manager général de Chelsea pendant que le joueur de 26 ans était en prêt sur le Rocher, Frank Lampard ne compte également pas sur ce dernier. Le milieu défensif formé au Stade Rennais est donc contraint de se trouver un nouveau club s’il veut jouer cette saison. Rappelons qu'il est lié à Chelsea jusqu’en juin 2022 et son coût est estimé à 25,5 M€ par Transfermarkt.