OM Mercato : Les Anglais se retirent, Caleta-Car se prononce

Brillant au sein de la défense centrale de l’ OM la saison dernière, Duje Caleta-Car s’est fait remarquer par plusieurs clubs anglais qui voulaient le signer cet été. Mais à une semaine de la fin du mercato, aucun prétendant ne s’est encore présenté et le joueur de l’Olympique de Marseille a tranché pour son avenir.

Aucune offre pour Duje Caleta-Car

Après une première saison galère à l’ OM sous Rudi Garcia, Duje Caleta-Car s’es réveillé la saison dernière sous le coaching d'André Villas-Boas. Une performance qui a placé l’ancien défenseur central du Red Bull Salzburg dans le viseur de plusieurs club de Premier League. Le prix de 40 millions d’euros avait été évoqué. Ce qui était une bonne nouvelle pour les dirigeants marseillais qui n’excluaient pas de vendre des joueurs à forte valeur marchande, dont l’international croate, pour renflouer les caisses du club. Mais selon La Provence ce mardi, aucune offre n’a jamais été transmise pour Duje Caleta-Car et les clubs anglais ne le feront pas à une semaine de la fin du mercato, puisqu’ils se sont déjà renforcés à ce poste.

Quelle réaction du défenseur de l’ OM ?

Si les dirigeants de l’OM peuvent être déçus pour l’offre qui n’est jamais arrivée, les sentiments sont différents du côté de Duje Caleta-Car. En effet, ce dernier n’a aucune intention de quitter l’Olympique de Marseille, où il est désormais un titulaire indiscutable. De plus, comme tous ses autres coéquipiers, le défenseur central ne se voit pas abandonner un club qualifié en Ligue des champions. Même en allant dans un autre club présent en Ligue des champions, Duje Caleta-Car n’est pas assuré d’être aligné pendant le championnat, à plus forte raison lors des matchs de la compétition européenne. Voilà qui devrait mettre fin à toutes les rumeurs sur un possible départ du Croate avant la fin du mercato estival.