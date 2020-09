FC Nantes Mercato : Un défenseur central demande à partir

Cantonné à la réserve du FC Nantes, Thomas Basila n’est pas satisfait de cette situation. Pour le jeune défenseur central, le moment est venu de partir ailleurs, et de préférence avant la fin du mercato estival.

FC Nantes : Thomas Basila réclame un bon de sortie

Thomas Basila ne supporte plus sa situation au FC Nantes. Alors qu’il croyait pouvoir être aligné avec le groupe professionnel, le défenseur central de 21 ans est toujours maintenu avec la réserve, et il n’a pas l’impression que sa situation va évoluer dans un avenir proche. Pourtant, Stéphane Ziani, entraîneur des réservistes nantais, avait insisté pour que Christian Gourcuff intègre un peu plus les jeunes talents canaris dans le groupe professionnel. Si la tension entre les deux coachs a pu être apaisée, Thomas Basila ne voit rien venir. La preuve, c’est encore avec la réserve que le jeune défenseur central a été aligné le week-end dernier. Pour la pépite, le moment est donc venu de quitter le FC Nantes pour gagner du temps de jeu ailleurs et poursuivre sa progression. « En fin de contrat en juin et aligné en réserve ce week-end, il ne serait pas contre quitter Nantes tout de suite », annonce 20 Minutes. Une option qui ne semble toutefois pas validée par la direction des Canaris qui « aurait fait une offre de prolongation de contrat au défenseur central ».

Quelle destination pour le prodige en cas de départ ?

Pas sûr que l’offre de prolongation du FC Nantes soit bien accueillie par Thomas Basila qui semble avoir compris qu’il sera très difficile, voire impossible, de déboulonner l’expérimentée charnière centrale nantaise composée de Nicolas Pallois et de Andrei Girotto. De plus, s’il quitte le FC Nantes, le jeune défenseur n’aura rien à craindre pour son avenir. Le quotidien gratuit signale que, déjà visé « lors des derniers mercatos, des clubs pourraient se manifester à la fin pour lui ». La pépite aurait donc plusieurs touches pour la suite de sa carrière. Mais c’est surtout l’intérêt du FC Utrecht, club d’Eredivisie, que les responsables canaris doivent redouter. La source prévient qu’ « Utrecht (D1 hollandaise) serait à l’affût ». Reste à voir si les recruteurs du club néerlandais vont lancer une offensive à une semaine de la fin du mercato estival.