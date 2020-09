OL Mercato : Memphis Depay, priorité de Koeman et du Barça

Memphis Depay fait la Une du journal espagnol Sport. L’attaquant de l’OL est confirmé par le média comme la priorité de Ronald Koeman, nouveau coach du FC Barcelone.

OL : « Memphis Depay est le 9 que Koeman veut » au Barça

Cible prioritaire du Barça, Memphis Depay est toujours présent dans l’équipe de l’OL, à six jours de la fin du mercato de l’été. Toutefois, cela ne remet pas en cause l’intérêt de Ronald Koeman pour son compatriote. La source confirme la tendance en titrant à sa Une : « Memphis Depay est le 9 que Koeman veut ». Selon le quotidien sportif, le technicien néerlandais « insiste sur le fait qu'il a besoin d'un avant-centre pour avoir plusieurs solutions devant ». Et à ses yeux, le polyvalent attaquant de l’Olympique Lyonnais a le profil idéal pour remplacer Luis Suarez parti à l’Atlético Madrid. Notons que Jean-Michel Aulas n’a pas encore reçu d’offre officielle du FC Barcelone pour son capitaine, mais ce dernier est emballé par l’idée de rejoindre son ex-sélectioneur (celui des Pays-Bas) en Catalogne.

Le capitaine de l'OL cédé à 25 M€ au FC Barcelone

Memphis Depay est dans sa dernière année de contrat et sera libre de signer avec le club de son choix dès janvier 2021, soit dans trois mois. L’OL est donc contraint de le transférer cet été au risque de le voir partir libre l’été 2021. En effet, le contrat du joueur de 26 ans expire le 30 juin 2021. Le club rhodanien lui fait la cour depuis 2019 pour prolonger son bail, mais les parties n’ont toujours pas trouvé d’accord. Recruté à Manchester United en janvier 2017, il avait coûté 16 M€ (hors bonus) à Jean-Michel Aulas. Trois saisons et demie plus tard, l’indemnité de transfert du buteur des Lyonnais est estimée à 44 M€. Toutefois, le président du club rhodanien n'a pas intérêt à se montrer gourmand dans le dossier Memphis Depay, pour éviter de se retrouver avec un joueur libre de tout engagement dans quelques mois. D’après les indiscrétions de L’Équipe, la direction de l’OL a fixé le tarif de son N°10 à 25 M€, à moins d’une semaine de clôture de la fenêtre estivale.