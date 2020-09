Stade Rennais Mercato : Simakan, l'offre de folie dévoilée

Malgré son mercato estival mouvementé, le SRFC n’a pas encore bouclé son recrutement, à une semaine de la fin du marché. Les recruteurs du Stade Rennais FC s’activent désormais pour signer un défenseur central, qui pourrait être Mohamed Simakan, joueur du RC Strasbourg. Les Bretons seraient disposés à transmettre une offre qui ne se refuse pas.

Mohamed Simakan, dernière recrue estivale du Stade Rennais FC ?

Après un brillant parcours en Ligue 1 qui lui a valu de se qualifier en Ligue des champions, le Stade Rennais FC vise plus grand cette saison. En ligne de mire, une place sur le podium final de Ligue 1 et une bonne participation en Ligue des champions cette saison. Pour accroître ses chances d’atteindre ces objectifs, le SRFC s’est considérablement renforcé cet été. En défense centrale, Nayef Aguerd a été signé en provenance du Dijon FCO. Mais Julien Stéphan n’a pas l’intention de se contenter d’une seule recrue pour le secteur et réclame un second renfort pour consolider sa défense centrale. Après avoir sondé plusieurs pistes (Axel Disasi, Mohammed Salisu…), Florian Maurice aurait décidé de jeter son dévolu sur Mohamed Simakan, jeune défenseur central du RC Strasbourg. Brillant au sein de la défense centrale du club alsacien la saison dernière, sa première saison en Ligue 1, le prodige de 20 ans est rapidement devenu international U20 et s’est fait remarquer par plusieurs autres clubs (Milan AC, AS Monaco…). Pour devancer ses concurrents, le Stade Rennais FC serait prêt à une folie.

15M€ + 2 joueurs du SRFC en échange du Strasbourgeois ?

Le RC Strasbourg ne ferme pas la porte à un départ de Mohamed Simakan. En revanche, les responsables de la formation alsacienne attendent 20 millions d’euros pour le libérer. Le Stade Rennais FC voudrait payer 15 millions d’euros, mais n’abandonne pas la piste. Pour convaincre le RC Strasbourg, les Bretons seraient disposés à inclure 2 joueurs en plus des 15 millions d’euros. Selon Actufoot, pour « faire baisser le prix de Simakan, Rennes envisagerait de transférer Jérémy Gélin et de prêter Sacha Boey ». Une proposition qui pourrait séduire le club strasbourgeois, vu que Jérémy Gélin remplacerait Mohamed Simakan et que le latéral droit Sacha Boey serait la doublure du titulaire Kenny Lala. Il ne reste plus qu’une semaine pour conclure la transaction…