AS Monaco Mercato : Pelé prêté à Rio Ave au Portugal (Off.)

L’AS Monaco poursuit son dégraissage et a annoncé le départ de Pelé. Il est prêté au Rio Ave FC au Portugal (Liga NOS), avec une option d'achat.

L'AS Monaco renvoie Pelé dans son ancien club

Niko Kovac ne veut pas de Pelé à l’AS Monaco. Le nouvel entraineur a donc décidé de laisser filer le milieu de terrain de 29 ans. Finalement, ce dernier retourne dans son ancien club. Il est renvoyé en prêt au Rio Ave FC pour l'exercice présent. Toutefois, son nouveau contrat est assorti d’une option d’achat. « Arrivé à l’AS Monaco à l’été 2018 en provenance de Rio Ave au Portugal, Pelé va retrouver son ancien club pour la saison (2020-2021). L’AS Monaco a trouvé un accord avec le 5e de la saison dernière en Liga NOS pour le prêt d’un an avec option d’achat du Bissau-guinéen », a communiqué le club du Rocher, ce mardi. Avant son retour à Rio Ave, Judilson Mamadu Tuncará Gomes alias Pelé avait été prêté successivement à Nottingham Forest et à Reading en Championship, lors des 18 derniers mois. Notons qu’il va retrouver un championnat qu’il connaît très bien pour avoir évolué sous le maillot du FC Os Belenenses, du SC Olhanense, du Benfica Lisbonne, du Pacos de Ferreira, du CD Feirense et évidemment du Rio Ave FC. Il a disputé 121 matchs dans le championnat Portugais entre 2009 et 2018. Notons que Pelé a aussi joué en Italie (Genoa et AC Milan) et en Ukraine à Arsenal Kiev.

Énorme opération dégraissage chez les Monégasques

Ayant un nombre pléthorique de joueurs sous contrat professionnel, l’AS Monaco a initié une vaste opération de réduction de son effectif cet été. Le club du Rocher n’est pas qualifié pour la coupe d’Europe et ne jouera que la Ligue 1. Du coup, il s’est déjà séparé de plusieurs joueurs. Les uns sont prêtés et les autres transférés. Ce sont : Gil Dias (FC Famalicão, Portugal), Loïc Badiashile (Las Rozas, Espagne), Jordi Mboula (Majorque, Espagne), Nacer Chadli (Istanbul Başakşehir, Turquie), Jonathan Panzo (Dijon FCO), Harisson Marcelin et Anthony Musaba (Cercle Bruges, Belgique), Adama Traoré (Hatayspor, Turquie), Adrien Bongiovanni (FC Den Bosch, Pays-Bas), Julien Serrano (Livingston FC, Écosse), Wilson Isidor (Bastia-Borgo), Francesco Antonucci (Feyenoord Rotterdam, Pays-Bas), Lyle Foster (Vitoria Guimarães, Portugal), Kamil Glik (Benevento, Italie)…