PSG : Gervais Martel sérieusement inquiet pour le Paris SG

Bien que le club de la capitale ait signé une victoire face au Stade de Reims (2-0) à Auguste-Delaune, Gervais Martel a exprimé son inquiétude sur le PSG. L'ancien président du RC Lens pointe le manque d'efficacité des Parisiens.

PSG : Martel « a trouvé les Parisiens très inquiétants à Reims »

Le PSG a battu le Stade de Reims et est remonté à la 7e place de Ligue 1, à un point du podium et à 4 points du leader le Stade Rennais. Cependant, Gervais Martel n’est pas du tout rassuré par le rendement de l’équipe de Thomas Tuchel. Dans son analyse sur le début de saison du Paris Saint-Germain, l’ancien président du Racing Club de Lens estime que les Parisiens ont certes remporté le match, mais ils n’ont pas montré un visage rassurant. « J’ai trouvé le PSG très inquiétant dimanche à Reims », a-t-il déclaré sur le plateau de L’Équipe du Soir, avant de soulever des interrogations : « Vous avez trouvé que c’était un bon match ? On a vu le même match ? Vous avez vu ces écarts de lignes au milieu du terrain ? » De l’avis de Gervais Martel, « il y avait des boulevards » que le PSG n'a pas su exploiter. Le dirigeant de 67 ans évoque ainsi les occasions manquées par les Rouge et Bleu. « Mauro Icardi marque certes deux buts, mais il a une tête à faire et il la met sur le gardien. Quel gâchis il y a eu… », a-t-il commenté. En conclusion, l’ex-patron du club lensois avoue qu’il « a trouvé le PSG très moyen par rapport à une équipe du Stade de Reims qui était également moyenne ». Dès lors, il « pense que Thomas Tuchel avait raison d’être mécontent » à l’issue du match gagné par son équipe.

Le Paris Saint-Germain sur une série de trois victoires

Il faut souligner que le Paris SG a démarré difficilement sa saison en championnat à cause de sa participation au ''Final 8'' de la Ligue des champions, entre le 12 et 23 août dernier. Après avoir perdu Thiago Silva (non prolongé), l'équipe de Thomas Tuchel a été décimée par plusieurs cas de covid-19 au moment de rattraper ses matchs en retard au calendrier de la nouvelle saison. Les Parisiens ont donc commencé par deux défaites face au RC Lens (1-0) et à l'OM (1-0). Malgré tout, les champions de France se sont repris en enchainant trois victoires sur le FC Metz (1-0), l'OGC Nice (3-0) et le Stade de Reims (2-0).