LOSC : Un joueur blessé et indisponible plusieurs mois

Ferhat Cogalan, réserviste du LOSC, s’est blessé ce week-end lors du match contre JA Drancy en U19. Le jeune milieu offensif de Lille OSC sera éloigné de la pelouse pendant plusieurs mois.

LOSC : rupture des ligaments croisés pour Ferhat Cogalan

Le LOSC brille en ce début de saison et s’affiche déjà comme un candidat sérieux au podium final de Ligue 1, même si la saison est encore longue, très longue. Mais les nouvelles ne sont pas toujours bonnes concernant la santé des joueurs. Aligné lors de la rencontre entre le LOSC et JA Drancy en U19 le week-end dernier, Ferhat Cogalan s’est blessé. Le prodige de 18 ans a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Une grave blessure pour laquelle le jeune milieu offensif se fera opérer cette semaine et qui le tiendra éloigné de la compétition pendant plusieurs mois. « Bon rétablissement à Ferhat Cogalan qui a été victime d’une rupture des ligaments croisés ce week-end lors de la rencontre LOSC - JA Drancy, en U19. Il se fera opérer cette semaine et sera indisponible plusieurs mois », a annoncé le compte Twitter du Petit Lillois. Les Dogues croisent les doigts pour que l’opération se passe bien et que la pépite reviennent le plus vite possible.

Ferhat Cogalan, grand espoir de Lille OSC

Arrivé au LOSC l’été dernier, Ferhat Cogalan n’a pas mis une éternité pour se faire remarquer. Milieu de terrain talentueux et très prometteur, il s’est très vite imposé comme un des joueurs clés de la réserve de Lille OSC. Mais s’il n’a pas encore été aligné avec les professionnels des Dogues, c’est en raison de la grosse concurrence qui règne dans l’effectif de Christophe Galtier. Pour renforcer son secteur offensif, qui a enregistré le départ de Loïc Rémy et de Victor Osimhen cet été, le club du Nord a signé plusieurs joueurs (Burak Yilmaz, Jonathan David, Isaac Lihadji). Des joueurs que Ferhat Cogalan ne parviendrait pas à déboulonner. D’ailleurs, son très jeune âge lui laisse largement le temps de s’aguerrir avec les réservistes dogues afin de pouvoir assurer plus tard la relève chez les professionnels. Autrement dit, malgré son absence dans le groupe A de Lille OSC, l’avenir s’annonce radieux pour le jeune talent.