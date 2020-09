OL Mercato : Lucas Paqueta et Facundo Pellistri arrivent

L’ OL se prépare à officialiser deux signatures cette semaine. D’après les indiscrétions de L’Équipe, Lucas Paqueta est attendu mercredi à Lyon et Facundo Pellistri devrait suivre.

OL : Lucas Paqueta annoncé en visite médicale mercredi

L’OL va finaliser deux dossiers dans les prochaines heures. Longtemps courtisé, Lucas Paqueta est sur le point de signer avec l’Olympique Lyonnais. Il est attendu dans la capitale des Gaules mercredi pour y passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. Selon les informations du quotidien sportif, le club rhodanien « est tombé d'accord ce mardi avec l'AC Milan » pour le transfert du milieu offensif. L’OL et son homologue italien se sont accordés autour d’une indemnité estimée à près de 21 M€ sec si l’on en croit Sky Sport, soit 1 M€ de plus que la valeur du Brésilien sur le marché. Le joueur de 23 ans devrait signer un long contrat de 4 ou 5 ans, une saison et demie seulement après son arrivée en Lombardie. En effet, Lucas Paqueta a été acheté à Flamengo (Brésil) en janvier 2019 pour un montant de 38,4 M€.

Facundo Pellistri attendu à Lyon jeudi

Un autre sud-américain devrait suivre Lucas Paqueta entre Rhône et Saône. Il s’agit de Facundo Pellistri que Juninho courtise depuis plusieurs mois. La pépite du CA Penarol est aussi attendue à Lyon cette semaine. L'Equipe croit savoir que l’ailier de 18 ans devrait débarquer en France jeudi, après son dernier match avec le club uruguayen. Il faut souligner que les arrivées de Lucas Paqueta et Facundo Pellistri annoncent l'imminence du transfert de Houssem Aouar et de Jeff Reine-Adélaïde. Le premier est proche de rejoindre Arsenal et le second est sollicité par le Stade Rennais et le Hertha Berlin.