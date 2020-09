PSG Mercato : Jesé Rodriguez tente de résilier son contrat

Le PSG n'arrive pas à se débarrasser de Jesé Rodriguez. L’attaquant espagnol, mécontent de la situation, veut rompre son contrat pour partir librement.

PSG : Jesé Rodriguez va-t-il obtenir la rupture de son contrat ?

Jesé Rodriguez est dans sa dernière année de contrat au PSG, mais il ne veut pas aller au bout de ce bail sans jouer. D’après Cuatro, ses représentants cherchent donc à résilier les derniers mois de son contrat afin de donner les moyens au polyvalent joueur offensif de rebondir rapidement dans un autre club. « L’Espagnol tente d’obtenir la liberté grâce à un accord économique avec le Paris Saint-Germain », d’après la source. En effet, le clan de l’Espagnol de 27 ans est proche d’obtenir la rupture à l’amiable de son bail avec le club de la capitale à en croire le média. Jesé Rodriguez a des touches en Turquie, dans le Golfe (Arabie Saoudite), en Major League Soccer (MLS) et dans son pays natal où le Real Valladolid s’est positionné pour le récupérer. Toutefois, les prétendants du joueur formé au Real Madrid ne souhaitent pas payer d’indemnité de transfert au PSG. Ils sont plutôt enclins à faire signer ce dernier librement.

Jesé Rodriguez, 4 prêts en 4 saisons !

Transféré du Real Madrid en août 2016, Jesé Rodriguez n’a jamais réussi à justifier les 25 M€ investis par les dirigeants parisiens pour le recruter. Ses premières apparitions décevantes avaient poussé son compatriote Unai Émery à se débarrasser de lui. Ainsi, il avait été prêté au club de sa ville natale (UD Las Palmas) en janvier 2017, soit 5 mois après son arrivée à Paris. Et ce fut des prêts successifs non concluants à Stoke City (2017-2018), au Betis Séville (2018-2019) et dernièrement au Sporting Portugal (2018-2020). Comme quoi, le Paris SG a tenté plus d’une fois de transférer le flop, mais en vain. En quatre années (2016-2020), Jesé Rodriguez a porté 17 fois le maillot des Rouge et Bleu et a marqué 2 buts.