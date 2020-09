FC Nantes Mercato : Dégraissage, 3 joueurs attendent preneur

Le FC Nantes voudrait dégraisser son effectif. Mais il semble désormais très compliqué de se séparer de certains joueurs à une semaine de la fin du mercato.

Kalifa Coulibaly, un boulet pour le FC Nantes

Kalifa Coulibaly est très combattif sur la pelouse, mais il manque d’efficacité devant les cages. Le FC Nantes souhaite donc recruter un nouvel avant-centre cet été. C’est d’ailleurs la priorité du recrutement estival des Nantais. Kalifa Coulibaly doit donc partir, et il ne serait pas opposé à cette option. L’attaquant canari a même pris les devants en négociant avec Konyaspor (D1 de Turquie). « Kalifa Coulibaly était en discussions ces deux dernières semaines avec Konyaspor », assurait récemment l’insider Alexandre Nomballier. Mais les négociations n’ont pas abouti, car le joueur et le club turc « n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le salaire et la durée du contrat ». La cellule de recrutement de la formation de Super Lig « a abandonné le dossier pour faire signer Artem Kravetz (Dynamo Kiev) ». Après l’échec de la piste turque, les dirigeants du FC Nantes n’ont pas renoncé à l’idée de se séparer de l’attaquant de 29 ans. Selon les informations de 20 Minutes, les responsables canaris ont récemment proposé Kalifa Coulibaly au Dijon FCO mais la piste dijonnaise n’a pas aboutie non plus.

Samuel Moutoussamy et Abdoulaye Touré également sur le départ

Kalifa Coulibaly est un des trois joueurs que le FC Nantes souhaite vendre cet été. Les deux autres se nomment Samuel Moutoussamy et Abdoulaye Touré. Selon le journaliste David Phelippeau, les dirigeants du club de la Cité des Ducs veulent également se séparer de ces deux autres joueurs. Pour le capitaine Abdoulaye Touré, une piste italienne avait même été évoquée. Mais c’est désormais le silence radio. Entre la crise économique présente au sein de la quasi-totalité des clubs et le timing très serré avant la fin du mercato estival, on voit mal comment le FC Nantes parviendra à se séparer de ces trois joueurs avant la date butoir du 5 octobre. Reste qu’en temps de mercato, les surprises sont toujours possibles jusqu’à la dernière minute…