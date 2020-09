Stade de Reims : Collège de Ligue 1, Caillot remplace Aulas

Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, est le nouveau président du Collège des clubs de Ligue 1 au sein de la LFP. Il succède à Jean-Michel Aulas, président de l’OL, pour un mandat de 4 ans.

Stade de Reims : Caillot, « rassembler et faire avancer l’intérêt commun »

Le président du Stade de Reims est le nouveau représentant des clubs de Ligue 1 au sein du Conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Jean-Pierre Caillot a été élu par les présidents de l'élite pour les quatre prochaines années (2020-2024). Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, est son vice-président. Après son élection, le successeur de Jean-Michel Aulas a livré ses impressions. Il a promis d’être à la hauteur de la confiance placée en lui par ses pairs de la Ligue 1, de « rassembler et faire avancer l’intérêt commun ». « Je suis heureux d’avoir été élu Président du collège Ligue 1 et je mesure la tâche qui m’incombe. Nous sommes dans une période où le football professionnel français a plus que jamais besoin de stabilité, d’unité et de développement. Je compte mettre à profit mes 17 années de présidence au SDR pour contribuer à ce renouveau », a rassuré Jean-Pierre Caillot sur le site internet du Stade de Reims.

L'équipe de Caillot éliminée prématurément de la Ligue Europa

À noter que le club de Jean-Pierre Caillot avait fini 6e de Ligue 1 la saison dernière, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Néanmoins, l'aventure européenne des Rémois s'est arrêtée la semaine dernière au 3e tour des préliminaires, éliminés de la Ligue Europa par les Hongrois de Fehérvar aux tirs au but (0-0 a.p, 1-4 aux t.a.b.). Le Stade de Reims avait pourtant sorti le Servette FC au tour précédent des qualifications. Cette élimination précoce avait été le sujet d'une polémique entre Jean-Michel Aulas et Jean-Pierre Caillot.