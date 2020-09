ASSE Mercato : Hamouma sur le départ de l’AS Saint-Étienne ?

L’ ASSE, qui vient de réaliser une belle vente avec le départ de Wesley Fofana, pourrait aussi perdre Romain Hamouma. L’attaquant de 33 ans pourrait être un des derniers Stéphanois à quitter le club dans les derniers jours restants du marché des transferts.

ASSE Mercato : Romain Hamouma offusqué par l’offre du club ?

Wesley Fofana va bien quitter l’ ASSE dans les prochaines heures. Le club ligérien a trouvé un accord avec Leicester City pour son transfert estimé à 35 millions d’euros. Cependant, le jeune défenseur central pourrait ne pas être seul à partir de l’ AS Saint-Étienne avant la fermeture du marché des transferts. Romain Hamouma pourrait lui emboîter le pas après l’offre de contrat que viennent de lui adresser ses dirigeants. En effet, le buteur de 33 ans a récemment affirmé qu’il n’était pas prêt à terminer sa carrière à l’As Saint-Étienne en juin prochain. Même si le club lui a offert un contrat de reconversion, il a estimé qu’il se sentait capable de jouer encore quelques années, y compris dans un autre club. Suite à cette sortie, l’ As Saint-Étienne a fait une proposition de prolongation de contrat à son attaquant. Sauf que celle-ci heurte l’intéressé qui ne ferme pas la porte d’un départ dans les prochains jours.

Qu’elle est l’offre de l’ As Saint-Étienne à Romain Hamouma ?

Selon le site But, l’ASSE a proposé une prolongation de contrat à Romain Hamouma. Sauf que celle-ci contient des conditions liées à son nombre de matchs disputés cette saison. Entre-autre, si Romain Hamouma est utilisé un certain nombre de fois par Claude Puel, il pourra rejouer chez les Verts la saison prochaine. Mais si l’entraîneur privilégie d’autres joueurs à son poste ou que Romain Hamouma ne joue pas pour cause de blessure, il ne pourra activer que sa clause de reconversion à la fin de la saison. Cette offre n’est évidemment pas celle attendue par le meilleur buteur des Verts (3 buts en 5 matchs cette saison) dans ce début de saison. L’attaquant espérait une à deux années de contrat de plus à l’ ASSE sans les conditions du nombre de matchs joués cette saison. En réalité, il ne lui revient pas de décider de son temps de jeu. En l’état, l’attaquant stéphanois continue de surveiller l’intérêt des clubs déjà venus aux nouvelles sur sa situation. Il pourrait céder à l’offre d’une de ces formations désireuses de le recruter.

ASSE Mercato : vers un départ gratuit de l’attaquant ?

Le contrat de l’attaquant avec l’ AS Saint-Étienne court jusqu’en juin 2021. Il a donc la possibilité de signer dès janvier avec le club de son choix pour un départ gratuit en juin prochain si le club lui ferme la porte de sortie ce mercato estival. Le FC Lorient est cité sur la liste des clubs intéressés par ses services. L’Olympiakos serait déjà venu aux nouvelles et des pistes turques seraient déjà présentes sur sa liste de possibilités qu'il a pour rebondir. Claude Puel, qui considère Romain Hamouma comme un joueur d’expérience avec une bonne mentalité, devrait décider de la suite à donner à sa carrière au club. Même s’il est focus sur la jeune génération, le technicien de l’ ASSE apprécie le fait que des joueurs d’expériences encadrent les plus jeunes sur la pelouse, un rôle joué à merveille par l’attaquant.