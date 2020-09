PSG Mercato : Le successeur de Marco Verratti trouvé ?

Marco Verratti a-t-il déjà fait son temps au PSG ? Il pourrait finalement être concerné par la vague de départs qui a soufflé sur le club ces derniers mois. Le milieu de terrain italien, depuis le début de cette saison, n’a plus autant d’impact sur le jeu du Paris Saint-Germain que lors des années passées. Leonardo va-t-il lui trouver un remplaçant ?

PSG Mercato : Marco Verratti bientôt poussé dehors ?

Le contrat de Marco Verratti avec le PSG court jusqu’en juin 2024, mais le milieu de terrain italien pourrait ne pas aller au bout de celui-ci. La saison passée comme dans ce début de saison 2021, l’ancien joueur de Pescara fait de moins en moins l’unanimité. Moins performant que lors de ses premières années au Paris SG, il pourrait subir une décision de Leonardo qui s’est déjà montré sans pitié avec Edinson Cavani, Thiago Silva et tous les joueurs qui étaient en fin de contrat en juin dernier. Le Paris SG n’avait fait aucune offre à ces joueurs pour les retenir. Pour Daniel Riolo, le PSG doit procéder à des réaménagements dans son milieu de terrain, surtout au poste auquel évolue l’italien.

Mercato : Quel joueur pour remplacer l'italien au Paris Saint-Germain ?

Sur RMC, le journaliste a expliqué que Marco Verratti ne pouvait pas jouer dans « un entre-jeu à deux » et qu’il « n’a pas l’activité ». Pour lui, l’italien « ne tient pas physiquement », ce qui devrait amener les dirigeants du Paris Saint-Germain à lui trouver une alternative. À ce propos, un joueur coche toutes les cases, selon le consultant sportif. Daniel Riolo a recommandé à Thomas Tuchel de regarder vers l’As Roma où il pourrait recruter un certain Jordan Veretout. Le milieu de terrain de 27 ans a été formé au FC Nantes. Passé par Aston Villa, l’ AS Saint-Étienne et la Fiorentina, il a trouvé son équilibre à l’AS Roma qui l’a recruté après un prêt d’une saison. Sous les couleurs de ce club italien, l’ancien Espoir international français a disputé 45 matchs pour 9 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Jordan Veretout a une valeur marchande estimée à 24 millions d’euros même s’il n’a été acheté que 16 millions d’euros par la Roma le 1er septembre passé. Son actuel contrat prend fin en juin 2024, ce qui annonce un dossier difficile à négocier pour le PSG si toutefois cette piste suggérée venait à retenir son attention.