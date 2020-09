PSG - OM : Neymar a bien tenu des propos racistes contre Sakai

Le Classico PSG - OM (0-1) n’a pas fini de faire parler. Neymar est accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre d’Hiroki Sakai. Une vidéo du brésilien, dévoilée par La Cadena Ser, montre son invective contre le joueur de l’ Olympique de Marseille.

Des images de l' OM confondraient Neymar

L’attaquant du PSG, Neymar, est-il un raciste qui dénonce assez fortement le racisme des autres pour bien cacher le sien ? Hiroki Sakai aurait été bien victime d’insultes racistes de la part de la star du Paris Saint-Germain. Une vidéo, après un accrochage avec Hiroki Sakai, montre Neymar prononcer des paroles qui, pour le média espagnol, seraient "Chinois de merde". Ces propos ont probablement été tirés d’une caméra pouvant appartenir à l’OM. L’Olympique de Marseille avait deux de ses caméras au bord du terrain. Celles-ci sont dédiées aux objectifs match bord terrain/Tribunes. Elles étaient relocalisées derrière les 2 buts en raison du huis clos. Il se pourrait que les images dévoilées par le média espagnol soient tirées de celles captées par une de ces deux caméras du club phocéen.

Quelle décision de la LFP contre le parisien ?

La commission de discipline de la LFP, qui doit prochainement statuer sur le sujet, pourrait se servir de ces images pour l’étude de la situation. Si l’attaquant brésilien venait à être confondu par ses images, il risquerait 10 matchs de suspension, ce qui serait un terrible coup dur pour le PSG dans cette première partie de la saison. Nul ne sait pour l’heure si ces images sont déjà à la disposition de la commission de la Ligue de Football Professionnel. Il faut savoir que Neymar a fait le buzz après le Classico du Paris Saint-Germain contre l' OM avec les accusations de racisme qu’il a porté contre Alvaro Gonzalez. Selon la star du Paris Saint-Germain, l’espagnol l’aurait traité de « singe ». Des médias brésiliens se sont rapidement intéressés au dossier au point d’engager leurs propres spécialistes en lecture labiale pour interprétation des propos du défenseur marseillais.

La presse espagnole profite de cette affaire pour régler ses comptes avec la star du PSG. Il faut noter que Neymar a quitté le FC Barcelone alors qu’il était le principal sujet dans ce championnat avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Son départ combiné avec celui de Cristiano Ronaldo ont réduit l’attrait de millions de personnes pour le championnat espagnol. Une note que les médias de ce pays, qui ne peuvent plus se servir des rumeurs de son supposé retour au Barça pour faire du chiffre, cherchent à lui faire payer. En effet, la déculottée encaissée par le FC Barcelone en Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-8), a révélé une grave crise au sein de ce club. Après le départ de Luis Suarez et celui à venir de Lionel Messi à la fin de la saison prochaine, Neymar ne pense plus à un retour en catalogne.