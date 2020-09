ASSE Mercato : Puel tient le remplaçant de Wesley Fofana

L’ ASSE s’active pour signer le remplaçant de Wesley Fofana, transféré à Leicester City. Selon les dernières informations, les recruteurs de l’AS Saint-Étienne seraient attirés par le profil de Malang Sarr, parti libre de l’OGC Nice à Chelsea cet été.

ASSE : Malang Sarr en remplacement de Wesley Fofana ?

Mission possible pour l’AS Saint-Étienne ?













L’ ASSE n’a pas le temps de sabler le champagne pour la vente record (40 millions d’euros) de Wesley Fofana à Leicester City. Avec le mercato estival qui prend fin dans moins d’une semaine, les recruteurs de l’ AS Saint-Étienne doivent se dépêcher de trouver le remplaçant du jeune défenseur central. Et une cible aurait déjà été dénichée par les Verts. Selon les informations de Téléfoot, la formation ligérienne voudrait signer Malang Sarr, ancien joueur de l’OGC Nice parti librement à Chelsea lors de ce mercato estival. L’ ASSE souhaiterait négocier un prêt du joueur des Blues.Malang Sarr a signé à Chelsea un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2025. Mais cette saison, il ne jouera pas avec le club de Premier League. Selon un communiqué de Chelsea lors de la signature de l’ancien Niçois, ce dernier sera prêté à un autre club cette saison. « Ce prêt lui donnera la chance d’engranger du temps de jeu précieux et d'ajouter à son expérience, afin qu'il soit prêt à rejoindre notre équipe », avait expliqué la formation londonienne sur son site internet. Autrement dit, l’ ASSE a une chance de se faire prêter le défenseur polyvalent de 21 ans (arrière central ou latéral gauche). Un prêt à l’AS Saint-Étienne devrait permettre à Malang Sarr de ne pas freiner sa progression en évitant de rester sur le banc des remplaçants. Mais pour les recruteurs ligériens, l’affaire semble encore très loin d’être pliée. En effet, personne ne sait si Malang Sarr sera intéressé par un retour en Ligue 1 seulement quelques semaines après avoir quitté l’OGC Nice, son club formateur où il a passé 15 ans (2005-2020)...