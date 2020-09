Stade rennais Mercato : Du nouveau en défense du SRFC ?

Le Stade rennais a vendu Édouard Mendy à Chelsea pour 24 millions d’euros. Pour le remplacer, le SRFC a acheté Alfred Gomis pour 10 millions d’euros et il pourrait mettre 15M€ sur la table pour le transfert d’un nouveau défenseur central.

Mercato : Le Stade rennais pourrait s'offrir un nouveau défenseur

Cette saison, le Stade rennais jouera sur tous les tableaux, y compris en Ligue des Champions où il devrait laisser beaucoup de forces. Julien Stéphan a toujours affiché son besoin d’un défenseur central. Le club a certes déjà recruté Nayef Aguerd à Dijon pour renforcer sa défense, mais continue de chercher de nouveaux joueurs à ce poste. D’après le quotidien L’Équipe, le SRFC se serait positionné pour Mohamed Simakan, le défenseur central polyvalent du RC Strasbourg. Ce joueur est un international U20 qui a déjà disputé 2 matchs chez les tricolores. Son profil plairait à Florian Maurice et ses collaborateurs. Ce joueur est coté à 12 millions d’euros, mais ses dirigeants n’entendent pas le céder à ce prix. Aux dernières nouvelles, aucune offre chiffrée n’aurait été envoyée par le club breton aux dirigeants strasbourgeois. Cependant, une formule étudiée pour ce transfert a déjà été communiquée à ce club.

Transfert : La formule envisagée par le SRFC

Le Stade rennais penserait à une formule pour réduire les frais pour le transfert de Mohamed Simakan. Le club est prêt à offrir un montant proche du prix estimatif du joueur en plus de l’inclusion de deux de ses joueurs dans la transaction. Jérémy Gélin et Sacha Boey, qui sont des défenseurs, pourraient être inclus dans le deal, probablement sous forme de prêt pour leur permettre d’obtenir plus de temps de jeu. Cet été, le Stade rennais a animé le marché des transferts avec plusieurs dossiers déjà réglés. Le club breton a recruté pas moins de 4 nouveaux joueurs, dont les attaquants Serhou Guirassy (Amiens SC) - Martin Terrier (Olympique Lyonnais), le portier Alfred Gomis et le défenseur Nayef Aguerd (Dijon). Le club a investi 41 millions d’euros dans les transferts de l’ensemble de ses nouveaux joueurs.