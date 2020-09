OL - OM : gros manque à gagner pour Jean-Michel Aulas

L’ OL reçoit l’OM ce dimanche au Groupama Stadium en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Jean-Michel Aulas prédit d’énormes pertes pour Lyon lors de cette rencontre. Le club rhodanien n’a pas obtenu de dérogation pour accueillir plus de monde dans les tribunes.

L’ OL va perdre gros contre l’OM dimanche

L’Olympique lyonnais va disputer son premier choc de la saison dimanche. L’ OL sera opposé à l’OM au Groupama Stadium. Classique du championnat, cette rencontre ne va se jouer qu’en présence de 1000 personnes à Décines. Une situation que déplore Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais pointe un manque à gagner faute d’un nombre plus important de personnes autorisées à se rendre au stade. « Pour OL-OM, les guichets ne seront pas ouverts, on va être impacté à hauteur de 5 millions », indique le patron des Gones dans les colonnes du Progrès. Le dirigeant lyonnais avait demandé une dérogation pour accueillir 9 000 personnes mais celle-ci a été refusée par la préfecture. « On se posait la question d’attaquer la procédure au tribunal administratif, mais on a préféré la discrétion », assure JMA.

D’autres pertes attendues à Lyon ?

Selon le quotidien régional, les rencontres entre Lyon et Marseille ont réuni 43 000 personnes en moyenne ces dix dernières années. Pour des raisons sanitaires, ce choc ne réunira que 1000 personnes au Groupama Stadium. Pour Jean-Michel Aulas, ces huis-clos partiels vont commencer à peser dans les finances de l’ OL. Le président de l’Olympique lyonnais craint encore d’énormes pertes cette saison. Le club avait déjà été affecté la saison dernière suite à l’arrêt du championnat par la LFP. « On va commencer à s’essouffler économiquement. Cette année s’il faut reperdre des dizaines de millions... », redoute le patron des Gones.