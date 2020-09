OL Metcato : Reine-Adelaïde, nouvelle proposition du Hertha

Le président de l’ OL a confirmé des négociations avec le Hertha Berlin pour Jeff Reine-Adélaïde. Aux dernières nouvelles, le club allemand a transmis une nouvelle offre à l’Olympique Lyonnais pour le milieu de terrain.

OL : Le Hertha fait une nouvelle offre pour Reine-Adélaïde

L’OL est sur le point de boucler le transfert de Facundo Pellistri et de Lucas Paqueta. Le premier arrive pour prendre la place d’Houssem Aouar sur le départ pour Arsenal et le second devrait remplacer Jeff Reine-Adélaïde que le Hertha Berlin et le Stade rennais se disputent. D’après les informations de RMC Sport, le club allemand est passé à l’offensive en cette fin de mercato pour boucler le transfert de l’international Espoir tricolore. Le club berlinois aurait fait une nouvelle proposition à l’Olympique lyonnais de près de 25 millions d'euros sans les bonus. Sauf que Jean-Michel Aulas exige au moins 30 M€. Ce début de semaine, le patron des Gones avait confirmé des négociations en cours avec son homologue du Hertha Berlin pour le joueur de 22 ans. « Jeff Reine-Adélaïde est bien plus proche de l'Hertha que du Stade rennais en ce moment », avait lâché le dirigeant lyonnais sur Canal +. « Nous négocions encore », précisait toutefois le président de l’OL.

Aulas ne veut pas faire de cadeau au Hertha Berlin

En effet, ces négociations pourraient durer jusqu’au 5 octobre, date de la fermeture du marché estival des transferts. Selon les informations du média sportif, Jean-Michel Aulas se montrerait intransigeant sur le dossier du joueur acheté à Angers SCO en août 2019 pour 25 millions d'euros. L'Olympique Lyonnais avait ensuite versé 2,5 millions d'euros de bonus à son ancien club. Notons que Jeff Reine-Adélaïde est lié au club rhodanien jusqu’au 30 juin 2024. Il veut cependant quitter l’équipe de Rudi Garcia suite à sa perte de sa place de titulaire depuis son retour de blessure. Le joueur a été éloigné des pelouses durant plusieurs mois après à cause douleurs aux ligaments croisés du genou.