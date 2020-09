OM Mercato : Pablo Longoria annonce un dégraissage massif

Après avoir recruté 4 joueurs, l’ OM voudrait désormais dégraisser avant la fin du mercato estival. Pour Pablo Longoria, cette seconde opération est d’autant nécessaire que l’Olympique de Marseille ne peut plus supporter son effectif pléthorique. La liste des joueurs invités à partir serait déjà connue.

OM : porte de sortie indiquée à 6 joueurs

Présent à la conférence de présentation de Luis Henrique, Pablo Longoria a estimé que l’ OM « a un gros effectif pour la normalité européenne ». Il faut dégraisser, donc le club « travaille la sortie de quelques joueurs » pour ce « mercato… ouvert jusqu'au cinq octobre ». La Provence a dressé la liste des joueurs visés par le directeur du football de l’Olympique de Marseille. Kevin Strootman, Kostas Mitroglou et Valère Germain sont annoncés sur le départ. Mais les gros salaires de ces trois joueurs découragent leurs prétendants. Quant à Maxime Lopez, il a régulièrement été associé au recrutement estival du FC Séville. Mais le milieu de terrain de l’ OM ne pourra plus rejoindre le club de Liga, qui a signé le retour d’Ivan Rakitic en provenance du FC Barcelone. Christopher Rocchia figure également sur la liste dévoilée par le quotidien régional. Le latéral gauche olympien est visé en Turquie et en Suisse, mais il souhaiterait rester en Ligue 1. Florian Chabrolle est aussi prié de se trouver un nouveau club et pourrait rebondir à l’AC Ajaccio, où son profil est apprécié.

De grosses ventes avant le 5 octobre ?

L’ OM n’exclut pas de réaliser de grosses ventes avant la date butoir du 5 octobre. À cet effet, le média annonce que Bouna Sarr, Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara ou Morgan Sanson peuvent être transférés au dernier moment en cas d’offre alléchante. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, Morgan Sanson aurait désormais pour agent le célèbre Pini Zahavi, spécialiste du marché anglais. Ainsi, les derniers jours du mercato estival pourraient être très mouvementés à l’ OM, au rayon des départs.