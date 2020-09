Angers SCO Mercato : Larcier répond à la rumeur Emil Bohinen

Après avoir transféré Baptiste Santamaria au SC Fribourg, Angers SCO cherche à se renforcer. Le milieu de terrain norvégien Emil Bohinen serait une des pistes pour remplacer ce dernier. Une rumeur de fin de mercato à laquelle Sébastien Larcier a réagi.

Emil Bohinen proposé au Angers SCO

Angers SCO a transféré Baptiste Santamaria et est sur le point de réaliser une grosse opération avec Rayan Aït-Nouri visé par trois grosses écuries en Espagne : le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético Madrid. Après avoir empoché 10 M€ sur le transfert du premier, le Sporting Club de l’Ouest devrait toucher le jackpot pour sa pépite de 19 ans. L’indemnité de son transfert se négocierait actuellement autour de 20 M€. Avec l’argent de la vente de Baptiste Santamaria, Angers SCO cherche un milieu de terrain. Et selon les informations de la chaîne TV2 en Norvège, les Angevins ont des vues sur Emil Bohinen du Stabæk Fotball. Une rumeur que Sébastien Larcier a confirmée dans un premier temps. « C’est un joueur qui nous a été proposé au tout début du mercato. J’ai vu aussi qu’il était annoncé à droite et à gauche », a-t-il expliqué dans Ouest-France, à 5 jours de la fermeture du marché des transferts. Le directeur sportif du SCO a ensuite précisé : « C’est un joueur intéressant, mais nous n’avons rien activé du tout ».

Le Norvégien n'a pas le profil recherché par le SCO

En effet, Angers SCO est en quête d’un milieu de terrain « box to box, capable de jouer en relayeur ». Or, le profil d’ Emil Bohinen (21 ans) ne correspond pas à ce que le club d’Anjou recherche. « Ce n’est pas la sentinelle que l’on cherche », a déclaré Sébastien Larcier. Les clubs intéressés par les services de l’international Espoir norvégien (9 sélections, 1 but) seraient plutôt du côté de Nottingham Forest (Championship) et Sheffield United (Premier League) en Angleterre.