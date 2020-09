SM Caen Mercato : Bordeaux, Alexandre Mendy en approche

Le SM Caen a de grandes ambitions pour la nouvelle saison 2020-2021. Pour retrouver la Ligue 1 dès l'été prochain, le club se donne les moyens en se renforçant. Libéré de son contrat à Bordeaux, Alexandre Mendy va déposer ses valises en Normandie.

SM Caen : Alexandre Mendy arrive en renfort

Le SM Caen va récupérer l’attaquant Alexandre Mendy que les Girondins de Bordeaux viennent de libérer de sa dernière année de contrat. Selon RMC Sport, le Stade Malherbe de Caen a trouvé un accord avec l'attaquant de 26 ans. Il va rejoindre l’écurie normande avec laquelle il va signer un contrat de trois ans. Le natif de Toulon est attendu en Normandie pour y passer sa visite médicale. Son arrivée au SM Caen est une aubaine pour l’entraineur Pascal Dupraz, qui pourra rendre son attaque encore plus incisive. Alexandre Mendy qui a connu deux saisons mouvementées pourra enfin s’épanouir en Normandie. En effet, le joueur français avait été prêté lors des deux saisons dernières à l’EA Guingamp puis au Stade Brestois et a démarré la nouvelle saison sur le banc de touche.

Alexandre Mendy à la relance au Stade Malherbe

Lors de la précédente saison, Alexandre Mendy n’a pas été véritablement à la hauteur des attentes du Stade Brestois. L’attaquant des Girondins de Bordeaux a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues et n’a inscrit que 3 buts pour une passe décisive. Si son transfert au SM Caen est validé après la visite médicale, le Français aura l’occasion de se relancer en Ligue 2 grâce à son expérience acquise en Ligue 1. Il faut rappeler qu'Alexandre Mendy a joué à l'OGC Nice (son club formateur), au RC Strasbourg, au Nîmes Olympique et évidemment à l'En Avant, au SB29 et chez les Girondins.