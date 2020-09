OGC Nice Mercato : Vers un retour de Younès Belhanda au Gym ?

L’OGC Nice compte signer un dernier coup avant la clôture du marché des transferts. Ancien joueur du Gym, Younès Belhanda serait sur les tablettes des Aiglons, selon la presse turque.

Younès Belhanda de nouveau ciblé par l’OGC Nice

Quelles chances pour Nice de rapatrier Belhanda ?













Malgré son intense activité depuis l’ouverture du marché des transferts, l’OGC Nice veut encore du renfort. Les Aiglons ne réalisent pas le début de saison escompté. Les hommes de Patrick Vieira ne pointent qu’à la 10e place du championnat après 5 journées. En quête de renfort, Nice pense à rapatrier un ancien d’ici la fin du mercato. Prêté au Gym lors de la saison 2016-2017,pourrait signer son retour en Côte d’Azur dans les prochains jours. Les discussions auraient même déjà été amorcées pour le retour de Belhanda . Dans une récente sortie,, l’agent du joueur, avait confirmé un intérêt d’une formation de Ligue 1 sans dévoiler l’identité de celle-ci. Pour les médias turcs, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’OGC Nice. Selon ces sources locales, l’international marocain (50 sélections/5 buts) serait également intéressé par un retour à Nice.Aujourd’hui âgé de 30 ans, Younès Belhanda entre dans la dernière année de son contrat avec Galatasaray. Le Marocain réalise un bon début de saison avec deux buts inscrits en 5 matchs. Mais il ne devrait pas aller au terme de cet exercice bien entamé. Il était déjà poussé vers la sortie la saison dernière suite à des tensions avec les supporters de la formation stambouliote. Le natif d’Avignon avait insulté les supporters de son club lors d’un match de poules contre le Real Madrid. Une attitude qu’une bonne frange de ces fans n’a pas oublié. Outre cela, la direction de Galatasaray ne dira pas « non » au départ d’un des plus gros salaires de son effectif. Les émoluments annuels de l’ancien montpelliérain en Turquie sont estimés à plus de 3 millions d’euros. Intéressé par Belhanda, l’OGC Nice devra se méfier de la concurrence. Les Saoudiens d’Al Nassr Riyadh courtisent le joueur depuis sa brouille avec les supporters du club turc. Les Italiens de la Sampdoria et un club allemand dont l’identité n’a pas été révélée suivent également le joueur.