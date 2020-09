FC Nantes Mercato : Wahbi Khazri, le coup surprise de Kita ?

La signature d’un attaquant est la priorité du mercato estival du FC Nantes. Dans cette dernière ligne droite avant la fin du marché, Wahbi Khazri, joueur de l’ASSE, pourrait être le coup magistral des recruteurs nantais.

Wahbi Khazri dans le viseur du FC Nantes ?

Après avoir recalé Qataris d'Al-Khor (Qatar), Wahbi Khazri ne sait pas de quoi son avenir sera fait en cette fin de mercato estival. Le flou qui entoure l’avenir de l’attaquant stéphanois pourrait être une bonne nouvelle pour le FC Nantes, qui n’a toujours pas signé d'attaquant, à moins d’une semaine de la fin du marché. Malgré quelques difficultés sportive et financière liées au dossier Wahbi Khazri, David Phelippeau pense que les recruteurs nantais seraient bien inspirés de tenter le coup. « Khazri il est quand même un peu en fin de course, en fin de cycle aussi. Et c’est surtout très cher en salaire. Mais ce n’est pas un joueur inintéressant », a estimé le journaliste de 20 Minutes dans l’émission « Sans contrôle ». Une signature au FC Nantes pourrait d’autant intéresser l’attaquant stéphanois de 29 ans qu’il est « très pote » avec Nicolas Pallois depuis leur passage commun aux Girondins de Bordeaux.

Quelle réponse de Waldemar Kita ?

On sait Waldemar Kita très attentif aux démarches des recruteurs du FC Nantes pour signer un attaquant cet été. Selon certaines rumeurs, le président nantais souhaiterait même attirer un grand nom. « La priorité des Kita, c’est un attaquant », a confirmé le confrère du quotidien gratuit, avant d’assurer que Waldemar Kita et son staff « bossent sur le dossier » et que pour les dirigeants canaris, il n’est pas question de « continuer cette saison sans un attaquant de valeur ». Autrement dit, Wahbi Khazri, qui a déjà fait ses preuves à l’AS Saint-Étienne, est un nom qui peut intéresser le président du FC Nantes. « On peut s’attendre à tout avec Waldemar Kita », prévient David Phelippeau, convaincu qu’une défaite face à l’OGC Nice peut inciter le patron des Canaris à lancer une véritable offensive pour signer le Stéphanois en cette fin de mercato estival.