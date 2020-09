RC Strasbourg Mercato : Aholou de retour en Alsace (Off.)

C’est fait, le RC Strasbourg vient d’acter le transfert du milieu de terrain Jean-Eudes Aholou (26 ans). Le club alsacien s’est accordé avec l’AS Monaco qui a accepté de le prêter pour un an sans option d’achat.

Aholou heureux de retrouver le RC Strasbourg

Jean-Eudes Aholou est très heureux de retrouver le RC Strasbourg, le club qui l’a révélé lors de la saison 2017-2018. Transféré à l'AS Monaco à l'été 2018, le milieu de terrain ivoirien est revenu au Racing Club après deux saisons, dont la dernière passée à l'ASSE en prêt. Après la signature de son nouveau contrat avec le club d’Alsace, il a livré ses premières impressions. « Quand Strasbourg s’est manifesté, je n’ai plus hésité », a-t-il déclaré. Il a ensuite rappelé qu’il a passé de très beaux moments en Alsace. De ce fait, il est convaincu qu’il ne connaîtra « pas de problèmes d’intégration ». Le site officiel du RCSA n’a pas manqué de préciser que le joueur avait reçu plusieurs autres propositions venant de clubs anglais et espagnol, notamment Warford FC et le FC Valence.

Faire vibrer à nouveau le Stade de la Meinau

Jean-Eudes Aholou entend se mettre entièrement au service de Thierry Laurey, un entraineur qu’il connait déjà très bien. En effet, le milieu de terrain a évolué sous la direction du technicien français au RC Strasbourg de janvier 2017 à juillet 2018. Une saison et demie au cours de laquelle il a disputé 15 matchs en Ligue 2, puis 35 en Ligue 1, pour 5 buts inscrits. Jean-Eudes Aholou est d'ailleurs impatient de retrouver la ferveur et l’ambiance du Stade de la Meinau. « Le Racing est un club particulier, chaleureux. J’espère revoir le plus vite possible une Meinau pleine, comme je l’ai connue, car ici l’ambiance est fantastique », a-t-il confié. Rappelons que Jean-Eudes Aholou a été champion de Ligue 2 à l'issue de la saison 2016-2017 avec le RC Strasbourg.