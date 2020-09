FC Metz Mercato : Un attaquant rejoint la Ligue 2 (Off.)

Cheikh Sabaly n’évoluera pas cette saison avec le FC Metz. L’ailier sénégalais a quitté les Grenats en prêt pour rejoindre Pau FC, promu en Ligue 2.

Cheikh Sabaly quitte le FC Metz pour Pau FC

Comme la saison dernière, Cheikh Sabaly va évoluer loin du FC Metz. Une fois de plus, c’est du côté du Pau FC que l’attaquant sénégalais est prêté sans option d’achat. Le club palois a officialisé le retour du joueur de 21 ans mercredi. Le Sénégalais a été l’un des hommes clés de la promotion de Pau en Ligue 2 au terme de la saison écoulée. Le natif de Kolda (Sénégal) a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en National. Des prestations qui n’ont pas laissé le promu indifférent. Le club palois espère de nouveau s’appuyer sur Sabaly pour réaliser une excellente saison. Pour le moment, leur exercice 2020-2021 est mal embarqué. Les Capbourruts sont avant-derniers du championnat après 5 journées. Ils enregistrent deux nuls et trois défaites.

Metz abonné à la filière sénégalaise

Cheikh Sabaly a rejoint le FC Metz en 2018 en provenance de Génération Foot. Le club sénégalais est le partenaire du club mosellan. Plusieurs jeunes formés dans ce club ont d’ailleurs rejoint la Moselle en provenance de la formation dakaroise. Trois jeunes de Génération Foot ont signé à Metz cet été. Lamine Gueye, Pape Matar Sarr et Ousmane Ba se sont engagés avec les Grenats. Leurs arrivées ont agrandi la colonie sénégalaise de Metz : Ibrahima Niane, Habib Diallo et Pape Ndiaga Yade.