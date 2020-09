Stade Rennais Mercato : Deux dossiers chauds bientôt bouclés

Le Stade Rennais FC serait en passe de régler les dossiers Yann Gboho et Lucas Da Cunha. Ces deux jeunes joueurs du SRFC devraient avoir des fins de mercato différentes.

Stade Rennais FC : prolongation imminente pour Yann Gboho

Le fin du mercato estival s’annonce mouvementée au Stade Rennais FC. Après avoir recruté ou libéré plusieurs joueurs cet été, le club breton n’aurait toujours pas encore mis la touche finale à son mercato. Malgré la nouvelle priorité portée sur la signature d’un nouveau latéral gauche en raison de la blessure de Faitout Maouassa, les dirigeants rennais s’activent pour boucler d’autres dossiers en parallèle. C’est notamment le cas avec le dossier Yann Gboho. Joueur du club breton depuis le 1er juillet 2018, le jeune milieu de terrain est sous contrat jusqu’en juin 2021. Selon les informations de L’Équipe, Yann Gboho est proche de prolonger son bail de deux saisons, soit jusqu’en juin 2023. Considéré comme un joueur d’avenir de la formation rennaise, le prodige de 19 ans s’était montré à son avantage lors de plusieurs apparitions la saison dernière. Une prolongation de Yann Gboho serait donc la preuve de l’importance accordée à la jeunesse et à la formation dans le projet sportif du club breton. Ce serait également un message fort pour les autres jeunes talents du Stade Rennais FC.

Lucas Da Cunha proche de l’OGC Nice

Autre dossier chaud de la fin du mercato estival du Stade Rennais FC, celui de Lucas Da Cunha. Passé professionnel chez les Rennais en décembre 2017 alors qu’il avait 16 ans, le jeune attaquant breton devrait connaître une suite de carrière différente de celle de son coéquipier. En effet, Lucas Da Cunha devrait s’engager avec l’OGC Nice, avant d’être prêté dans la foulée au FC Lausanne (D1 de Suisse). Pour mémoire, lors de la signature de son premier contrat professionnel, il était le plus jeune joueur pro de l’histoire du club breton. « Signature après le match du premier contrat pro de Lucas Da Cunha...16 ans et 6 mois, le plus jeune pro de l’histoire du club… Une belle histoire nous attend… », avait posté son agent Frédéric Guerra sur les réseaux sociaux.