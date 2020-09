PSG, FC Barcelone : Le fisc espagnol ne lâche pas Neymar Jr

Même s’il évolue aujourd’hui au Paris Saint-Germain, Neymar Jr continue de faire parler en Espagne. L’attaquant brésilien s’offre d’ailleurs un drôle de record auprès du fisc espagnol comme le révèle la presse locale.

Une dette de près de 35 M€ pour Neymar Jr en Espagne

Depuis son départ du FC Barcelone en 2017, Neymar Jr voit toujours son nom associé à l’Espagne. Lorsqu’il n’est pas question d’un retour au Barça, le Brésilien fait parler de lui auprès du fisc. Ce mercredi encore, la presse espagnole a révélé une importante dette de l’attaquant du PSG. L’Agence des impôts a en effet dressé la liste des personnes physiques qui lui doivent le plus d’argent. Le joueur du Paris Saint-Germain arrive en tête de ce classement particulier. Selon la Cadena COPE, l’ancien parisien a une ardoise de 34,6 millions d’euros auprès du fisc espagnol. Selon cette source, il s’agit notamment d’impayés et de revenus non déclarés par le Brésilien durant son passage au FC Barcelone (2013-2017).

Que de mauvaises nouvelles pour le Ney

Cette nouvelle arrive alors que Neymar Jr traverse une mauvaise passe. L’attaquant de 28 ans est dans le viseur de la Commission de discipline de la LFP. S’il assure avoir été victime d’insultes racistes du défenseur de l’OM, Alvaro Gonzalez, le Parisien aurait adressé des injures de la même nature au Japonais Hiroki Sakai. Le crack auriverde avait déjà écopé de deux matchs de suspension fermes après son expulsion contre Marseille. Outre cette nouvelle sentence en vue, Neymar devrait également manquer la prochaine sortie du PSG. Il a terminé le dernier match contre Reims avec une contracture au mollet.