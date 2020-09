OL : Jean-Michel Aulas fixe un deadline pour le mercato

L’OL a officialisé la signature de Lucas Paqueta ce mercredi. Au cours de la cérémonie de présentation du Brésilien, Jean-Michel Aulas s’est prononcé sur le marché des transferts. Le président lyonnais n’entend pas réaliser de ventes au-delà des prochaines 48 heures.

OL : Ultimatum de Jean-Michel Aulas à ses joueurs

L’Olympique lyonnais a présenté une nouvelle recrue en la personne de Lucas Paqueta. Durant la cérémonie de présentation du joueur aux fans du club, Jean-Michel Aulas a été interpellé sur les prochains mouvements de l’OL sur le marché des transferts. S’il s’attend encore à « deux ou trois départs », le président lyonnais s’est fixé une date pour réaliser ces ventes. « À partir de vendredi soir, au moment où Rudi (Garcia) va convoquer son groupe qui pourra jouer contre Marseille, il n’y aura plus de départs », a affirmé le patron des Gones. En revanche, le président de l’OL ne s’interdit pas un dernier coup avant la fermeture du mercato (le 5 octobre, ndlr). « Il peut y avoir d’autres arrivées, mais plus de départs », indique le dirigeant lyonnais.

Le point sur Jeff-Reine Adélaïde et Houssem Aouar

Jean-Michel Aulas s’est également prononcé sur le dossier Jeff Reine-Adélaïde. Se sentant lésé à Lyon, le milieu de terrain recruté il y a un an souhaite quitter le club. Pour le moment, Jeff Reine-Adélaïde ne s’est encore entendu avec aucun de ses prétendants comme le révèle le président lyonnais. « Il n’y a aucun accord pour Reine-Adélaïde même si le Hertha Berlin est le plus pressant en ce moment, mais Jeff ne s’est mis d’accord avec aucune équipe pour partir », confie Aulas. Autre dossier évoqué, celui d’Houssem Aouar. Le milieu de terrain dispose d’un bon de sortie. Son président fait savoir que trois clubs qui « ont tous disputé la Ligue des champions » s’intéressent à lui. Outre ces deux milieux de terrain, Lyon pourrait également perdre ses attaquants Memphis Depay et Moussa Dembélé. Leurs prétendants ne disposent plus que de 48 heures pour les recruter.