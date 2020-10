PSG - OM : Alvaro Gonzalez réagit au verdict de la commission

Pour le Classico PSG - OM, la commission de discipline de la LFP a décidé d'épargner Neymar et Alvaro Gonzalez des lourdes sanctions qui pesaient contre eux pour des faits de racisme. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille a livré son sentiment après le verdict de l'instance.

Neymar et Alvaro Gonzalez sauvés par le bénéfice du doute

Le Classique PSG-OM a chauffé entre Neymar Jr et Alvaro Gonzalez. Le premier a accusé le second de lui avoir lancé des insultes racistes. Une accusation niée par ce dernier et accusant à son tour l’attaquant parisien de lui avoir proféré des insultes homophobes. De plus, Neymar était accusé d’avoir traité le défenseur marseillais Hiroki Sakai de « Chinois de merde ». L’affaire a fait du bruit. Réunie hier mercredi, la commission de discipline de la LFP a tranché. Dans un communiqué, la commission de discipline a indiqué qu’elle « ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire ». Elle n'a donc retenu aucune mesure disciplinaire contre Neymar Jr et Alvaro Gonzalez.

Le Marseillais parle de verdict juste

Aussitôt après avoir pris connaissance du jugement de la commission de discipline, Alvaro Gonzalez a régi. « Le cauchemar est en partie terminé avec une décision plus que méritée », a posté le défenseur central marseillais sur les réseaux sociaux avant de répéter qu’il n’a jamais été et ne sera jamais raciste. L’Espagnol a également tenu à remercier l’OM « pour la confiance et la loyauté » ainsi que les supporters « pour leur énorme soutien » avant de donner rendez-vous « sur le terrain » pour la suite de la saison. Comme son joueur, l’Olympique de Marseille « se satisfait de la décision rendue [...] par la commission de discipline s’agissant d’Alvaro Gonzalez ». En revanche, le collectif "Rouge direct", qui lutte contre l'homophobie dans le milieu du football, ne partage pas cette satisfaction. Indigné et en colère, le collectif a accusé la LFP d’avoir été « aveugle, sourde et muette ». Le Paris Saint-Germain et Neymar Jr. sont restés muets après le verdict de la commission de discipline de la LFP.