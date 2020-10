PSG Mercato : Réponse de Paris pour Diego Costa et Arkadiusz

Diego Costa de l’Atletico Madrid et Arkadiusz Milik de Naples sont annoncés dans le viseur du PSG pour ce mercato estival. Ces deux dossiers chauds des derniers jours du marché des transferts du Paris Saint-Germain sont-ils pour autant crédibles ?

PSG Live : gros coup de froid sur la piste Arkadiusz Milik

Pompeusement annoncé aux trousses de Diego Costa de l’Atletico Madrid, le Paris Saint-Germain s’est aussi vu proposer Arkadiusz Milik par les dirigeants de Naples. C’est le journaliste Ciro Venerato qui a fait cette confidence sur Radio Kiss Kiss. Selon ce dernier, les dirigeants de Naples auraient décroché leur téléphone pour proposer Arkadiusz Milik à leurs homologues du PSG. L’avant-centre gauche de 26 ans est estimé à 32 millions d’euros par ses dirigeants, un montant pas impossible à offrir pour la direction du club parisien. Seulement, ce dernier n’entre pas dans les plans de jeu de Thomas Tuchel qui n’en a jamais fait une cible. Pas plus pour Leonardo qui ne s’est jamais positionné pour le recruter. La réponse est donc « Non », le PSG n’est pas intéressé et même Ciro Venerato ne manque pas de préciser que la tendance est au rejet de la piste.

Mercato PSG Live : Diego Costa peut-il succéder à Edinson Cavani ?

À côté de cette piste Arkadiusz Milik, celle menant à Diego Costa de l’Atletico Madrid est évoquée par la presse. Ce joueur ne peut pourtant pas rejoindre le club de la capitale pour des raisons évidentes. Il est âgé de 31 ans, trop vieux comparé à l’âge des actuels attaquants parisiens Kylian Mbappé (21 ans), Neymar (28 ans), Muinga (18 ans) ou encore Icardi (27 ans). Autre point qui rend impossibles sa venue au PSG, ses performances à Madrid ces dernières saisons. L’ancien joueur de Chelsea n’a inscrit que 10 petits buts en 56 matchs de Liga, loin des performances XXL auxquelles Edinson Cavani a habitué le Paris Saint-Germain. La saison dernière, la plus mauvaise de l'Uruguayen avant de quitter le PSG à la fin de son contrat, il a inscrit 4 buts en 14 matchs. Les deux dernières saisons avant l’exercice 2019-2020, il en avait mis 28 buts en 30 matchs et 18 buts en 20 matchs. Aucune chance donc pour Diego Costa de rejoindre le PSG qui a de grosses exigences à ce poste ces derniers temps.