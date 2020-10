Barça Mercato : Memphis Depay, vers un clash Koeman-Messi ?

Ronald Koeman, entraîneur du Barça, veut engager Memphis Depay avant la fin du mercato estival. Lionel Messi ne serait pas d’accord avec le choix du coach néerlandais, selon la presse espagnole.

Ronald Koeman insiste pour Memphis Depay

Poussé vers la sortie, Luis Suarez a quitté le Barça pour rejoindre l’Atletico Madrid. Les recruteurs du FC Barcelone s’activent désormais pour signer un nouvel attaquant pour combler le départ de l’international uruguayen. Et le temps presse car le mercato estival n'est plus qu'à moins d'une semaine de sa fin. Ronald Koeman souhaite que Memphis Depay, joueur clé de l’OL - auteur de belles prestations en Ligue des champions - soit transféré en catalogne. Le technicien barcelonais apprécie le profil du capitaine lyonnais qu’il a entraîné pendant deux ans sur le banc de la sélection néerlandaise. Les recruteurs espagnols ne sont pas contre le choix de Ronald Koeman. En revanche, les moyens financiers du Barça, touché par la crise économique, ne permettent pas de s’attaquer au dossier Memphis Depay vendre de joueurs au préalable. Déterminé à signer son compatriote, le coach néerlandais n’est pas opposé à un départ d’Ousmane Dembélé, annoncé dans le viseur de Manchester United contre un chèque de 50 à 60 millions d’euros.

Barça mercato : Lionel Messi doublement opposé à Koeman

Lionel Messi ne partagerait pas les choix de Ronald Koeman. D’après les informations de Don Balon, le capitaine barcelonais s’oppose à un départ d’Ousmane Dembélé. De plus, le génie argentin ne souhaiterait pas que Memphis Depay soit recruté par le Barça. Le sextuple Ballon d’Or en veut déjà à ses dirigeants pour deux raisons, à savoir son départ avorté et le départ de son ami Luis Suarez à l’Atletico Madrid. Vendre Ousmane Dembélé et recruter Memphis Depay sous la pression de Ronald Koeman précipiterait le Barça dans une seconde crise. Josep Maria Bartomeu et son staff ont moins d’une semaine pour trancher.