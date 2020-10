Mercato PSG : Une signature surprise bouclée par Leonardo

L'info Mercato PSG se réchauffe. Alors que des recrues d’envergure sont attendues pour renforcer l’équipe du Paris Saint-Germain, Leonardo pense également à renforcer ses équipes jeunes. C'est ce qui explique le transfert d'un jeune latéral gauche au Paris SG.

Mercato PSG : Un latéral rejoint les titis

Au moment où le mercato du PSG entre dans sa dernière ligne droite, la direction n’oublie pas ses équipes de jeunes. Habitué à perdre ses titis, le Paris Saint-Germain tente de compenser les départs enregistrés cet été. Loïc Tanzi et Benjamin Quarez assurent en effet que le club de la capitale a signé un jeune latéral. Les journalistes de RMC Sport et de Goal confirment l'arrivée de Jordan Monteiro au Paris SG. Né en 2004, cet arrière gauche rejoint les Rouge et bleu en tant que joueur libre. Le défenseur franco-portugais avait résilié son contrat avec le FC Metz.

Mercato PSG : De véritables recrues attendues à Paris

S’il est vrai que le PSG pense à ses jeunes, l’effectif de Thomas Tuchel a encore besoin de renforts. Le groupe professionnel parisien a perdu quelques cadres cet été. Le capitaine Thiago Silva et Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du club, ont notamment quitté le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Jusqu’ici, Leonardo n’a pas encore compensé leurs départs. Le directeur sportif du PSG a signé Alessandro Florenzi pour remplacer Thomas Meunier. Il a également rapatrié Alexandre Letellier. L’ancien titi sera le troisième dans la hiérarchie des gardiens du PSG cette saison après le départ en prêt de Marcin Bulka. Reste à savoir si Thomas Tuchel sera exaucé dans les prochains jours. Le mercato PSG fermant ses portes le 5 octobre comme celui de tous les clubs français, Leonardo devra s’activer pour satisfaire Tuchel. Avec le mauvais début de saison du club de la capitale, le technicien allemand espère une réactivité de ses dirigeants dans le traitement des dossiers en cours au club.