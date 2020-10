Stade rennais : Florian Maurice va encore frapper fort

Le Stade rennais est un des plus grands animateurs de ce mercato estival français. Le SRFC ne va pas s’arrêter aux 4 joueurs déjà enrôlés puisque Florian Maurice, son directeur sportif, est toujours à la tâche pour faire signer de nouveaux joueurs, 2 avant le 5 octobre prochain.

Transferts : Deux nouveaux joueurs attendus au Stade rennais ?

Le nouveau directeur sportif du Stade rennais fait fort. Florian Maurice est déjà à 4 signatures avec Serhou Guirassy, Martin Terrier, Alfred Gomis et Nayef Aguerd. Ce petit monde apporte forcément plus de valeur à l’équipe bretonne, mais celle-ci ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. L’arrivée de nouveaux joueurs est encore probable parce qu’une blessure longue durée de Faitout Maouassa a repoussé la fin du mercato du Stade rennais. Le coach Julien Stéphan n’attendait plus qu’un défenseur central pour baisser les rideaux sur le marché des transferts. Il se retrouve contraint d’espérer aussi un latéral gauche du fait de cette blessure de son joueur de 22 ans.

Mercato SRFC : Florian Maurice en position de tir ?

Voilà qui redonne du travail au directeur sportif Florian Maurice. L’ancien dirigeant lyonnais va devoir trouver, en moins de 5 jours, un joueur à positionner dans l’axe. Il lui faudra aussi trouver le joueur capable de palier à l’absence de Faitout Maouassa, annoncé out jusqu’en décembre. Il se dit au SRFC qu’un profil est déjà dans le viseur du directeur sportif du Stade rennais pour combler cette absence de dernière minute. Les informations restent cependant confidentielles afin d’éviter qu’une trop grande médiatisation des deux dossiers ne provoque une envolée des prix des transaction. Avant l'urgence au poste de latéral gauche, Rennes traitait déjà des pistes pour le joueur axial. Alfred Gomis ne sera donc pas la dernière recrue du SRFC dans cette fin de mercato. Pour rappel, le marché des transferts referme ses portes en France dans la nuit du 5 octobre prochain.