Mercato ASSE : Du beau monde pour remplacer Fofana

L'actu mercato ASSE est concentrée sur la trouvaille d'un nouveau défenseur central. Les Stéphanois disposent de plusieurs cibles de qualité pour remplacer Wesley Fofana, le défenseur central transféré à Leicester City cette semaine.

Mercato ASSE : De nombreuses pistes pour remplacer Fofana

L’ASSE a besoin d’un défenseur central après le transfert de Wesley Fofana à Leicester City. Le Franco-Ivoirien est le troisième joueur à ce poste à quitter l’équipe de Claude Puel. Il avait été précédé par William Saliba, transféré à Arsenal, et Loïc Perrin (retraité). Pour renforcer le poste, le manager général de l’AS Saint-Étienne a eu une proposition de Leicester City. Le club anglais propose Filip Benkovic, un joueur indésirable, prêté successivement au Celtic FC et à Bristol City lors des deux dernières saisons. Bafodé Diakité, un jeune arrière central évoluant au Toulouse FC, en Ligue 2, est dans le viseur de Claude Puel, selon Téléfoot. Le Franco-Guinéen de 19 ans est impressionnant dans ce début de saison. Titulaire indiscutable au sein de son équipe, il pourrait être le meilleur choix pour faire oublier Wesley Fofana. Bafodé Diakité a joué l'intégralité des 5 premiers matchs de Ligue 2 du TFC cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2023, il vaut 7,2 millions d'euros sur le marché des transferts. Selon la source, l’AS Saint-Étienne a transmis une offre pour le recruter. Pape Abou Cissé (25 ans) figure également sur la short-list des Verts. Si l’on en croit la source. Après deux saisons (2015-2017) à l’AC Ajaccio, il évolue à l’Olympiakos, en Grèce, depuis juin 2017. Le contrat du défenseur central sénégalais ne prendra fin qu'en juin 2022 et sa valeur marchande est estimée à 5 millions d'euros. Recruté par Chelsea libre de tout contrat, Malang Sarr (21 ans) fait partie des pistes explorées par Claude Puel. En effet, ce dernier veut se faire prêter les services de l’ancien joueur de l’OGC Nice.

Mercato ASSE : Mathieu Peybernes ciblé par l' AS Saint-Étienne

Outre les jeunes joueurs cités, Claude Puel songe également à Mathieu Peybernes (29 ans) d’après Sainté Inside. Le français évolue à l’UD Almeria, en Liga 2, et son transfert est estimé à moins d’un million d’euros. Exilé en Espagne depuis l’été 2018, il avait évolué en France, au FC Sochaux (son club formateur), au SC Bastia et au FC Lorient. Mathieu Peybernes a aussi acquis de l’expérience en Turquie, à Goztepe, et en Belgique, au KAS Eupen. En Espagne il a défendu les couleurs du Sporting de Gijon avant de rejoindre Almeria. En attendant l'improbable fin du mercato ASSE, Puel a promu un jeune joueur issu du contre de formation. Saïdou Sow a signé son premier contrat professionnel mercredi pour trois ans. Après cinq convocations dans le groupe des Verts lors des 5 premières journées du championnat, il espère disputer son premier match en Ligue 1. Le défenseur central de 18 ans est présenté comme la solution interne pour la succession de Wesley Fofana.