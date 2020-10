LOSC : Yazici sur le départ, grosse révélation de son agent

Un an après sa signature au LOSC, Yusuf Yazici fait l’actualité pour son avenir. Dans une sortie sur les réseaux sociaux, l’agent du milieu offensif turc a tenu à faire la lumière sur le futur du joueur.

Mercato LOSC : Mise au point sur l’avenir de Yusuf Yazici

En quête d’un dernier renfort offensif, le LOSC doit libérer une place en attaque avant de se renforcer. Quelques joueurs ont ainsi vu leurs noms associer à un départ de Lille OSC ces derniers jours. Comme ceux de Jonathan Ikoné et Luiz Araujo, le nom de Yusuf Yazici a été évoqué. Un départ à l’étranger du milieu offensif était annoncé par la presse turque. Mais pour l’agent de l’international turc (24 sélections/1 but), il ne s’agit de rien d’autre que d’une rumeur. Sur Twitter, Adem Cebeci a tenu à clarifier la situation de son poulain. S’il admet que des propositions d’Allemagne et d’Italie lui sont parvenues, il assure que Luis Campos a fermé la porte à un départ de Yazici. « Il a dit que la pierre angulaire de son projet était Yusuf Yazici », confie l’agent.

Yazici conservé, Jonathan Ikoné vers la sortie ?

Avec ces révélations, il est désormais clair que Yusuf Yazici sera Lillois cette saison. Comme lui, son coéquipier Luiz Araujo défendra également les couleurs du LOSC cette année. Dans un récent entretien à France Bleu Nord, Gérard Lopez avait fermé la porte à un départ d’Araujo. En revanche, le président du Lille OSC l’avait entrouverte pour un transfert de Jonathan Ikoné. Le dirigeant lillois indiquait qu’en cas d’offre satisfaisante il laisserait filer son international tricolore (4 sélections/1 but).