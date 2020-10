FC Lorient Mercato : Terem Moffi, nouvel attaquant des Merlus

Particulièrement actif depuis l’ouverture du mercato, le FC Lorient, tout juste promu en Ligue 1, vient encore de s’offrir un nouveau renfort. Jeudi, le club breton a officialisé l’arrivée d’un nouvel attaquant en la personne de Terem Moffi.

Un Nigérian en provenance de Belgique

Christophe Pélissier, l'entraîneur des Merlus, tient un nouveau renfort offensif. Jeudi, le FC Lorient a annoncé le transfert de Terem Moffi en provenance du KV Courtrai (D1 Belge). L’attaquant nigérian s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec les Merlus, soit jusqu’en 2024. Si le montant du transfert de Moffi n’a pas été dévoilé, le site spécialisé Transfermarkt estime que l’affaire a été bouclée à 8 millions d’euros. L’avant-centre de 21 ans est satisfait de rejoindre Lorient : « Je suis très honoré de porter les couleurs lorientaises et de jouer en Ligue 1. J’ai beaucoup travaillé ces dernières saisons pour décrocher cette magnifique opportunité. Je suis impatient de faire mes débuts avec le FC Lorient et d’apporter ma contribution à ce club qui m’a accordé sa confiance », a-t-il indiqué au site officiel du champion de Ligue 2.

Moffi, dixième renfort de Pélissier

Contrairement au RC Lens (son dauphin en Ligue 2 la saison dernière), le FC Lorient ne réalise pas un bon début de saison. Les Merlus ne pointent qu’à la 16e place de Ligue 1, avec une seule victoire au compteur, un nul et trois défaites. Christophe Pélissier espère afficher un meilleur visage avec sa dixième recrue estivale. « Terem vient ainsi renforcer notre attaque et il nous apportera sa puissance, sa technique et son agilité face au but », a déclaré le coach de Lorient. En attaque, l’entraîneur lorientais avait déjà accueilli Adrian Grbic (deux buts cette saison), Stéphane Diarra et Armand Laurienté.