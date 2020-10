Stade Rennais Football Club : Mbaye Niang vers le Torino ?

Mbaye Niang est toujours un joueur du Stade Rennais Football Club, mais toujours sur le point de quitter le club. Précédemment annoncé dans le viseur de l'OM, il pourrait se retrouver en Serie A où le Torino chercherait à l'attirer de nouveau.

Stade Rennais Football Club : Mbaye Niang bloqué ?

Mbaye Niang va-t-il quitter le Stade Rennais Football Club au profit de son ancien club le Torino ? C’est la tendance actuelle à 4 jours de la fin du mercato estival. Le nom de l’avant-centre a été certes associé à l’OM, avant l’arrivée de Luis Henrique, mais c'est finalement du côté de Torino qu'il pourrait faire son retour. En effet, le club transalpin songe sérieusement à récupérer son ancien joueur, d'après Sky Italia. Néanmoins, il n’est pas la priorité du club turinois. Ce dernier vise en priorité Joshua King pour qui il est en négociation avec de Bournemouth AFC. Mbaye Niang n'est donc qu'une piste alternative pour Le Taureau, en cas d’échec du transfert de King. En attendant, la tâche commence à être difficile pour les Italiens. La raison, le Stade Rennais Football Club ne veut pas brader son meilleur buteur de la saison dernière. Le club Breton exige près de 20 millions d'euros pour le transfert de son attaquant sénégalais. L'unique bonne nouvelle pour les Italiens dans ce dossier est que le SRFC est prêt à accepter un prêt avec option d'achat.

SRFC : Mbaye Niang poussé dehors par Serhou Guirassy

Mbaye Niang est arrivé au SRFC en août 2018 et il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Il avait été prêté dans un premier temps pour la saison 2018-2019. Le joueur de 25 ans avait brillé sous le maillot rennais en inscrivant 14 buts pour 7 passes décisives en 44 apparitions. Fort de cette performance, il avait été transféré définitivement par le Stade Rennais Football Club contre un chèque de 15 millions d'euros l'été 2018. La saison dernière (2019-2020), l’international sénégalais a confirmé son efficacité offensive en inscrivant 15 buts, dont 10 en Ligue 1. Il avait ainsi terminé dans le Top 10 des meilleurs buteurs du championnat. À noter que les Rennais ont recruté Serhou Guirassy et Martin Terrier cet été. Mbaye Niang a donc logiquement perdu sa place de titulaire du fait de ses intentions dévoilées de quitter le club. Il n’a plus rejoué depuis son unique match contre le LOSC (1-1) en ouverture du championnat de Ligue 1.