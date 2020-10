OL Mercato : Énorme revirement dans le dossier Pellistri

Après l’arrivée de Lucas Paqueta, l’ OL espérait boucler le transfert de Facundo Pellistri avant la fermeture du mercato. Alors que les négociations étaient sur le point d’aboutir, le CA Peñarol aurait changé d’avis au sujet de son jeune buteur.

Pas de Pellistri à l’ OL avant décembre ?

Malgré les récentes assurances de Juninho et Jean-Michel Aulas, le transfert de Facundo Pellistri à l’ OL semble tomber à l’eau. Mercredi, le directeur sportif lyonnais assurait pourtant que l’affaire était en bonne voie. « Pellistri, c’est bien avancé. J’espère qu’on va pouvoir finaliser aussi. On parlera de lui quand il arrivera », indiquait le Brésilien lors de la présentation de Lucas Paqueta. Mais les dernières nouvelles venues d’Uruguay ne vont pas dans ce sens. Le CA Peñarol a décidé de conserver l’attaquant de 18 ans. « La décision de Peñarol, c’est que Pellistri reste jusqu’en décembre. On verra après ce que voudra le club français », a indiqué Marcelo Areco, l’un des dirigeants du club à Sports 890.

La raison de la volte-face de Peñarol

Avec ces déclarations, le transfert de Pellistri à l’ OL cet été prend du plomb dans l’aile. Une source interne a confié à Ovacion que le CA Peñarol a décidé de privilégier l’aspect sportif. Actuel 5e du championnat, Peñarol peut toujours espérer décrocher le titre, la saison se terminant en décembre. Le club avait été affecté par les départs de Brian Rodríguez (Los Angeles FC) et Darwin Núñez (Almeria) la saison dernière. Il a notamment perdu son titre de champion suite à ces ventes. Encore engagée en Copa Libertadores, la formation basée à Montevideo ne veut plus commettre les mêmes erreurs du passé. Reste à savoir quelle sera la décision de l’ OL suite à ce chamboulement de programme.