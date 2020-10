RC Lens : Mauvaise nouvelle pour l’ ASSE face aux lensois

L’entraîneur du RC Lens a fait le point sur la santé de son équipe avant la réception de l’ASSE, samedi (17h). Le coach Lensois a confirmé la présence d’Ignatius Ganago qui avait été touché à la cuisse contre le Nîmes Olympique (1-1).

RC Lens : Ignatius Ganago pour faire mal à l'ASSE ?

Ignatius Ganago, avant-centre du RC Lens, sera bien disponible pour affronter l’ASSE au stade Bollaert samedi, lors de la 5e journée de Ligue 1. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Stéphanois, car ce dernier est l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 4 réalisations. Décisif en ce début de saison, le Camerounais a marqué à chacun des quatre derniers matchs du RC Lens. Franck Haise a assuré en conférence de presse que le buteur est apte pour la venue de l’AS Saint-Étienne. Rappelons qu’Ignatius Ganago était sorti du terrain à 15 minutes de la fin du match contre Nîmes, dimanche dernier. Ce jeudi, le coach lensois précise qu’il l’avait sorti par précaution. « Il a des problèmes récurrents au dos. On n'a pas souhaité prendre le moindre risque. Il sentait un début de crampes », a-t-il expliqué.

Le point sur les blessés et malades Lensois

Contrairement à Ignatius Ganago, Seko Fofana ne rejouera pas ce week-end. Touchée aux ischios, la recrue estivale des Sang et Or n’est toujours pas opérationnelle. Tout comme, Clément Michelin, victime d'une grosse entorse à la cheville. Cheick Traoré également n’est pas disponible depuis sa rupture d'un tendon d'Achille début août. Idem pour Issiaga Sylla, souffrant d’un mollet. Quant à Zakaria Diallo, il ne reprendra l'entraînement que ce samedi. Testé positif au coronavirus la semaine dernière, le défenseur de 34 ans avait été mis à l’isolement selon le protocole sanitaire. Revenu de blessure, Charles Boli a repris l'entraînement collectif seulement cette semaine. Il ne rejouera qu’après la trêve internationale.