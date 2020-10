RC Lens, PSG Mercato : Du nouveau sur la piste Kalimuendo

En quête d’un buteur aguerri, le PSG pourrait laisser au RC Lens son jeune Arnaud Kalimuendo d’ici la clôture du mercato estival. Le Paris Saint-Germain étudierait la possibilité de céder définitivement son titi qu'il devait prêter aux Lensois.

PSG Transfert : Une option pour le prêt d’Arnaud Kalimuendo ?

Lancé cette saison par Thomas Tuchel, Arnaud Kalimuendo pourrait terminer la saison sous d’autres couleurs. Le joueur de 18 ans n’a plus été utilisé depuis la première sortie du PSG en championnat. Il pourrait partir gagner du temps de jeu ailleurs. Le jeune attaquant parisien suscite la convoitise du Stade brestois, mais surtout du RC Lens. Les Sang et Or semblent d’ailleurs en pôle pour récupérer le Parisien. Si un prêt a été évoqué dans un premier temps, la direction parisienne n’exclurait plus de céder définitivement le joueur aux Lensois. Téléfoot révèle ce jeudi que Paris souhaite inclure une option d’achat pour Kalimuendo.

Une option d’achat, la bonne nouvelle pour Lens ?

Cette formule devrait ravir le RC Lens. Le club artésien n’aurait plus à négocier pour un transfert si le titi donnait satisfaction pendant son prêt. Mais avant de boucler l’affaire, le PSG voudrait assurer ses arrières. RMC Sport révélait récemment que le Paris Saint-Germain souhaitait d’abord prolonger Arnaud Kalimuendo. Paris a déjà réussi ce coup avec Marcin Bulkaavant son départ en prêt au FC Cartagena. Alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat, le portier polonais a été prolongé de 4 ans avant de rejoindre la D2 espagnole. Quant à Kalimuendo, il lui reste encore deux années de contrat avec son club formateur. Les dirigeants Lensois ne devraient pas tarder à se déterminer sur ce dossier.

À moins de 5 jours de la fin du mercato estival, les discussions entre dirigeants Parisiens et Lensois pourraient s'accélérer dans les prochaines heures.