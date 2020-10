OL Mercato : Tottenham, Aurier sondé par l’Olympique Lyonnais

L’ OL cherche à recruter un défenseur latéral droit et songe à Serge Aurier, ancien joueur de Toulouse FC et du PSG, présentement à Tottenham.

Mercato OL : Lyon veut Serge Aurier

L’OL se retrouve avec Léo Dubois seul au poste de latéral droit après les départs de Rafael (à Istanbul Başakşehir) et Kenny Tete (à Fulham FC). La cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais s’active donc pour renforcer ce poste. Elle songerait à Serge Aurier qui a perdu sa place de titulaire à Tottenham au profit Matt Doherty, une recrue débarquée de Southampton. D’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants du club rhodanien sont venus aux nouvelles pour l’Ivoirien en cette fin du mercato. Même s’il ne fait plus partie des premiers choix de José Mourinho, le défenseur de 27 ans ne sera pas cédé aussi facilement. En effet, le technicien des Spurs compte sur lui dans la rotation. Bien que n’étant pas vendeur, Tottenham reste à l’écoute des offres pour Serge Aurier, à condition qu’elles soient d’au moins 20 M€, selon la même source. L'OL sait donc à quoi s'en tenir pour le joueur formé au RC Lens !

Serge Aurier peut-il accepter d’aller à Lyon ?

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a encore deux saisons de contrat à Londres, soit jusqu’en juin 2022 et sa cote est encore de 16 M€. Par ailleurs Tottenham l’avait acheté à 25 M€. En deux saisons dans la capitale anglaise, le capitaine de la sélection de Côte d’Ivoire a disputé 85 matchs pour 6 buts et 14 passes décisives. Lors de l'exercice dernier, il avait inscrit 2 buts pour 8 offrandes. Ce n’est plus un secret, Serge Aurier est un défenseur capable de créer le surnombre lors d’actions offensives. Il avait été le défenseur latéral le plus prolifique d'Europe (6 buts et 7 passes décisives avec le Téfécé) lors de la saison 2013-2014. Une performance qui avait enclenché son transfert au PSG à l'été 2014.