Stade rennais : Les réactions au SRFC après le tirage de la C1

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi. L’état major du Stade rennais n’a pas tardé à réagir après le tirage au sort qui place l'équipe dans le même groupe que le FC Séville, Chelsea et Krasnodar.

Julien Stéphan fixe l’objectif du Stade rennais en C1

Nicolas Holveck rêvait d’affronter le Real Madrid en phase de poules de la Ligue des champions. À défaut du champion d’Espagne, le Stade rennais va se mesurer à d’autres gros morceaux européens. Le SRFC sera opposé à Chelsea, au FC Séville (vainqueur de la Ligue Europa) et à Krasnodar dans la poule E. Pour le président rennais, le but sera « d’aller embêter Séville et Chelsea ». Pour Julien Stéphan, l’objectif « c’est de prendre de l’expérience ». Le technicien breton veut que ses poulains jouent « avec beaucoup de bravoure » et « avec l’ambition de procurer du plaisir à tous [leurs] supporters ». L’entraîneur rennais est également « ravi » de retrouver Édouard Mendy dans les prochains jours. Le portier sénégalais a rejoint les Blues cet été en provenance du Stade rennais.

Damien Da Silva place le SRFC derrière Chelsea et Séville

Comme Julien Stéphan, Damien Da Silva est heureux à l’idée de retrouver Édouard Mendy sous peu. « Il pressentait ce tirage, il nous l’avait dit avant de partir. Il doit être content de nous retrouver, en tout cas nous on l’est », a confié le capitaine du SRFC cité par L’Équipe. S’il voit Chelsea et Séville se disputer les deux premières places, le défenseur de Rennes estime que son club « aura son mot à dire ». À ce sujet, il voit le Stade rennais « atteindre la troisième place ». Un objectif modeste pour le club breton qui va disputer la première campagne de Ligue des champions de son histoire.