OM Mercato : Longoria annonce du mouvement à venir

Pablo Longoria, directeur sportif de l’ OM, a fait un point sur le mercato du club à trois jours de la fermeture du marché. Il a annoncé des arrivées, mais aussi des départs.

Pour Pablo Longoria, le mercato de l'OM n'est pas terminé

L’OM va encore recevoir des joueurs en renfort d’ici fin du mercato estival. Pablo Longoria prévoit également des départs comme il l’a fait savoir sur RMC Sport. « Le mercato est toujours ouvert jusqu’au 5 octobre à minuit », a-t-il rappelé dans un premier temps avant d’annoncer la couleur. « On va être attentif. On doit en profiter s’il y a des opportunités, pour acheter ou vendre. Le message est surtout que le mercato est ouvert », a précisé le dirigeant de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria reste en alerte sur les différents mouvement qu'il pourrait y avoir sur ce marché des transferts. « On va voir comment ça se finit, mais je ne ferme pas la porte », a-t-il insisté dans l’émission "Top of the foot". Notons que l’OM a déjà recruté quatre joueurs : Luis Henrique (attaquant de 18 ans), Yuto Nagatomo (34 ans, arrière gauche), Leonardo Balerdi (défenseur central, 21 ans) et Pape Gueye (milieu de terrain, 21 ans).

Réaction de Longoria sur le groupe de l'Olympque de Marseille

Pour rappel, les Phocéens joueront dans le Groupe C de la Ligue des champions. Ils affronteront le FC Porto, Manchester City et l'Olympiakos lors de la phase de poule, dont le début est prévu le 20 octobre et la fin le 9 décembre 2020. Pablo Longoria a réagi au tirage au sort. « Je ne dirais pas que c’est un tirage abordable parce que c’est toujours difficile de jouer en Ligue des champions. On doit considérer ce groupe comme ouvert », a-t-il déclaré sur la poule de l’OM. Pour finir, le successeur d’Andoni Zubizarreta a indiqué que « l’objectif » des Marseillais est « d’être compétitifs dans leur groupe lors de six matchs ».