Mercato ASSE : Dijon FCO, ça chauffe pour Stéphane Ruffier

L'actualité Mercato ASSE est animée par Stéphane Ruffier ces dernières heures. Le gardien blackisté est toujours au club à trois jours de la clôture du marché des transferts. Toutefois, ses représentants seraient toujours actifs pour le faire passer de l’AS Saint-Étienne au Dijon FCO.

Mercato ASSE : Ruffier vers Dijon FCO ? ?

Poussé vers la porte de sortie du côté de l’ASSE, Stéphane Ruffier n’a toujours pas trouvé de club pour rebondir. Pas intéressé par un départ au début, le portier de 34 ans se serait finalement résolu à quitter l’AS Saint-Étienne d’ici le 5 octobre, date de fermeture du marché des transferts. Selon les informations de L’Équipe, confirmées par Mohamed Toubache-Ter, l’agent du gardien de but des Verts ferait le forcing pour le faire signer au Dijon FCO. D’après l’Insider, l’offensive du clan Stéphane Rufier est menée par « un agent très connu à l’ASSE qui s’occupe des intérêts » du natif de Bayonne, mais aussi de Régis Gurtner d’Amiens SC.

Mercato ASSE : Ruffier, un bon plan pour les Dijonnais ?

En effet, les services de Stéphane Ruffier sont proposés au club bourguignon qui a transféré ses deux gardiens de but cet été. Rúnar Alex Rúnarsson (25 ans) a rejoint Arsenal et Alfred Gomis (27 ans) a été recruté par le Stade rennais pour remplacer Édouard Mendy (28 ans), transféré du club breton à Chelsea. Le DFCO a certes recruté Anthony Racioppi (21 ans) à l' Olympique Lyonnais, mais l'équipe de Stéphane Jobard a besoin d'un portier expérimenté comme Ruffier pour bien figurer en Ligue 1. C'est même un impératif pour les Dijonais qui sont derniers de Ligue 1 avec 1 seul point pris en 5 journées. Stéphane Ruffier manque cependant de compétition. Depuis la saison dernière, il n'a plus bénéficié de temps de jeu sous Claude Puel. Ce dernier n'apprécie pas le comportement du portier de légende de l' ASSE.