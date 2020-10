PSG Mercato : Thomas Tuchel met la pression sur Leonardo

Vice-champion d’Europe, le PSG a encore besoin de renforts pour réaliser une saison exceptionnelle. Thomas Tuchel l’a fait savoir à la veille du match contre le SCO Angers ce vendredi.

ThomasTuchel réclame encore du renfort au PSG

Malgré son rang de champion de France et vice-champion d’Europe la saison dernière, le PSG réalise un début de saison poussif. Le Paris Saint-Germain a perdu pas mal de joueurs importants cet été. Thomas Tuchel est toujours en attente de leurs remplaçants. Le technicien allemand l’a indiqué à la veille du match contre le SCO Angers. « Je ne sais pas si on va recruter d’autres joueurs […] Mais vu la situation, je suis inquiet qu’on en paie le prix en octobre, novembre, décembre », a déploré le technicien allemand en conférence de presse. Pour le coach parisien, il sera difficile de rééditer le même exploit en Coupe d’Europe que la saison dernière si son effectif restait intact. « On sait bien que pour reproduire la même chose, on doit avoir aussi un peu de chance. Mais si on reste avec ce groupe aujourd’hui, on ne peut pas demander la même chose », a indiqué l’Allemand.

Grosse inquiétude de Tuchel

La réception du SCO sera le dernier match du PSG avant la trêve internationale. Une fenêtre que redoute d’ailleurs le coach parisien. L’entraîneur du Paris Saint-Germain craint surtout des blessures en cette période où il ne dispose pas d’une bonne profonde de banc. « Oui, nous sommes inquiets. Mais je suis aussi inquiet s'ils jouent trois fois. Je crains les blessures », a déclaré Thomas Tuchel. Il espère clairement accueillir de nouveaux éléments d’ici la clôture du mercato, le 5 octobre prochain.