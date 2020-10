Mercato OM : Un milieu ciblé par l’ Olympique de Marseille

Le mercato estival de l’ OM n’est pas terminé et c’est son directeur sportif, Pablo Longoria, qui l’a dit. Selon Sky Sports, Jean-Michaël Seri de Fulham intéresse les dirigeants de l’ Olympique de Marseille.

Mercato OM : Jean-Michaël Seri prochainement à Marseille ?

Ancien joueur de l’OGC Nice, Jean-Michaël Seri a quitté la Ligue 1 pour l’Angleterre où il évolue à Fulham. Le milieu de terrain de 29 ans pourrait cependant revenir en France si l’intérêt de l’ OM pour ses services se concrétise par une proposition jugée intéressante. À croire Sky Sports, le club phocéen pense au joueur ivoirien pour renforcer son milieu de terrain. Ce dernier a été proposé à l’ OM par ses agents. Les dirigeants marseillais ne seraient pas insensibles au profil de l’Ivoirien qui sort d’un prêt à Galatasaray.

Un danger à craindre pour les Phocéens ?

Jean-Michaël Seri a un certain coût financier que les dirigeants de l’ OM pourraient avoir du mal à supporter, surtout après leur récent transfert de Luis Enrique. L’Ivoirien vaut une dizaine de millions d’euros, un montant qui pourrait être plus selon l’attachement de ses dirigeants à ses services. Jean-Michaël Seri est sous contrat avec Fulham jusqu’en juin 2022. Cette formation anglaise avait déboursé 30 millions d’euros pour son transfert du temps où il évoluait à l’OGC Nice. Autre souci pour les Marseillais, Ferreira Paulo Fonseca qui l’a déjà entraîné aimerait le faire venir à l’As Roma. Ce club italien ne serait qu’à la prise d’information contrairement à l’ OM à qui il a été présenté et qui aurait débuté des tractations à moins de 4 jours de la fin du mercato estival. Reste à savoir si son club anglais va accepter l’idée d’un prêt de son joueur avec option d’achat.