Stade Rennais Mercato : L'ex-Stéphanois Saliba en pole ?

En quête d’un défenseur central supplémentaire en cette fin de mercato, le Stade Rennais FC ciblerait Daniele Rugani, joueur de la Juventus Turin. Les deux clubs seraient même sur le point de conclure le dossier. Mais une nouvelle piste menant à William Saliba, défenseur d'Arsenal, pourrait tout chambouler pour le joueur italien.

Daniele Rugani en route pour le Stade Rennais FC ?

Le Stade Rennais FC voudrait signer un défenseur central expérimenté avant la fin du mercato estival. Un profil que Julien Stéphan aurait trouvé en Daniele Rugani de la Juventus Turin. Selon Sky Sport Italia, les recruteurs rennais et les dirigeants turinois sont proches de trouver un accord pour le joueur de 26 ans. L’accord porterait sur un prêt payant estimé entre 1,5 et 2 millions d’euros, sans option d’achat. Le Stade Rennais FC aurait ainsi devancé le FC Valence, également attiré par le profil de Daniele Rugani. L’offre de prêt sec plus quelques bonus des recruteurs du club de Liga aurait été refusée par les dirigeants de la Vieille Dame. Les responsables de la Juventus Turin aiméraient renflouer leurs caisses pour se lancer aux trousses de Federico Chiesa, joueur de la Fiorentina.

L’Italien détrôné par William Saliba ?

Selon les informations d’ Ouest-France, le Stade Rennais FC pourrait se détourner du dossier au dernier moment pour signer William Saliba. L’ancien défenseur central de l’ AS Saint-Etienne n’a pas convaincu Mikel Arteta. Arsenal ne serait pas opposé à son départ en prêt en cette fin de mercato. Une information parvenue à la connaissance des recruteurs bretons qui se seraient immédiatement penchés sur le dossier dès hier jeudi. Mais pour l’heure, on ne sait pas à quel niveau sont les Bretons, qui devront toutefois se dépêcher s’ils tiennent vraiment à saisir l’opportunité. En effet, à la recherche d’un défenseur central, l’ASSE pourrait également tenter sa chance pour un retour de son ex-joueur. La fin du mercato s’annonce très mouvementée…