OL : Décision radicale de Pellistri pour signer à Lyon

En quête d’un élément offensif cet été, l’ OL ciblerait Facundo Pellistri. Un intérêt également partagé par le joueur, mais son club, le CA Penarol (D1 d’Uruguay), aurait d’autres projets, ce qui ne plairait pas du tout à la pépite de 18 ans...

Facundo Pellistri conservé par le CA Penarol jusqu’en janvier ?

L’ OL a déjà perdu Martin Terrier et Bertrand Traoré, et pourrait perdre encore d’autres éléments offensifs (Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde, Houssem Aouar) dans les derniers jours du mercato estival. Les recruteurs de l’Olympique Lyonnais voudraient donc signer Facundo Pellistri pour renforcer leur secteur offensif. Désireux de connaître le haut niveau européen, le joueur du CA Penarol voit d’un très bon oeil l’intérêt du club de Ligue 1 et souhaite être transféré avant la fin du mercato estival. Selon le média uruguayen Ovacion, pour faciliter son transfert à l’ OL, le jeune joueur aurait même pris la décision de renoncer à des primes de 1,3 millions d’euros dues par le CA Penarol. Mais les dirigeants de la formation uruguayenne ne partagent pas le même enthousiasme que leur joueur. Ils ne souhaitent pas le libérer cet été, mais en janvier. Une solution que refuse l’ OL et le joueur. Ce dernier aurait donc pris une décision radicale pour forcer son départ du club uruguayen afin de signer à l’Olympique Lyonnais cet été.

Le minot engage un bras de fer avec le CA Penarol pour signer à l’ OL

Selon La Oral Deportiva, Facundo Pellistri a volontairement quitté la « bulle sanitaire ». Autrement dit, il ne jouera déjà pas le prochain match de championnat. Mais l’affaire pourrait encore s’envenimer. Agacé par la décision de ses dirigeants, le milieu offensif aurait expliqué à ses agents qu’il ne souhaitait plus jouer ou s’entraîner avec le CA Penarol. Le prodige uruguayen ne pense plus à autre chose qu'à un transfert à l’ OL avant la fin du mercato estival et est prêt à aller au clash avec son club formateur. Reste désormais à voir si une solution satisfaisante pour toutes les parties sera trouvée avant la fin du mercato, prévue le lundi 5 octobre.